Как СМИ искали того, кто заставлял людей подписываться за Лукашенко во Дворце Республики

Источник материала: KYKY

Как узнала «Свобода», во Дворце Республики проходил принудительный сбор подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты в президенты. Это подтверждает аудиозапись, полученная журналистами. Подписи, по версии директора Дворца, собирал зампреда профкома. Он якобы уволен.

Все происходило в рабочее время. На аудио слышно, что мужчина требует от сотрудников Дворца внести свои данные и подписаться за Лукашенко, чтобы показать, что «у нас самая большая служба патриотов в Беларуси». Отвечая на возражения, он говорит, что действует по поручению директора. И добавляет: если кто-то не укажет свои паспортные данные, вся информация есть в отделе кадров.

Директор Дворца Максим Приходовский заявил, что в его организации никто принуждением оставлять подписей за претендентов в президенты не занимается. Однако про этот конкретный случай он оказался в курсе. «Мы провели проверку, этот человек уже уволился. Он был заместителем председателем профсоюзов, <...> это [сбор подписей] было его личной инициативой, а не указанием сверху. <...> Мне неприятна эта история», – отметил Приходовский.

По его словам, мужчина уволился по собственному желанию, никаких мер против него не применяли. Интересно, что председатель профкома Лилия Шикер в беседе со «Свободой» сказала, что впервые услышала о такой встрече по сбору подписей. Она также заявила, что ее заместителем является женщина, и по голосу с аудио никого не опознала.