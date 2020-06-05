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Как СМИ искали того, кто заставлял людей подписываться за Лукашенко во Дворце Республики

05.06.2020 19:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как узнала «Свобода», во Дворце Республики проходил принудительный сбор подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты в президенты. Это подтверждает аудиозапись, полученная журналистами. Подписи, по версии директора Дворца, собирал зампреда профкома. Он якобы уволен.

Все происходило в рабочее время. На аудио слышно, что мужчина требует от сотрудников Дворца внести свои данные и подписаться за Лукашенко, чтобы показать, что «у нас самая большая служба патриотов в Беларуси». Отвечая на возражения, он говорит, что действует по поручению директора. И добавляет: если кто-то не укажет свои паспортные данные, вся информация есть в отделе кадров. 

Директор Дворца Максим Приходовский заявил, что в его организации никто принуждением оставлять подписей за претендентов в президенты не занимается. Однако про этот конкретный случай он оказался в курсе. «Мы провели проверку, этот человек уже уволился. Он был заместителем председателем профсоюзов, <...> это [сбор подписей] было его личной инициативой, а не указанием сверху. <...> Мне неприятна эта история», – отметил Приходовский.

По его словам, мужчина уволился по собственному желанию, никаких мер против него не применяли. Интересно, что председатель профкома Лилия Шикер в беседе со «Свободой» сказала, что впервые услышала о такой встрече по сбору подписей. Она также заявила, что ее заместителем является женщина, и по голосу с аудио никого не опознала.

 
 
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Как узнала «Свобода», во Дворце Республики проходил принудительный сбор подписей за выдвижение Александра Лукашенко в кандидаты в президенты. Это подтверждает...
 
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