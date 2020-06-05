Спасатели пришли на помощь к ганцевчанке

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в редакцию «СП» обратилась ганцевчанка Янина Пастушек. После проливного дождя, который обрушился на Ганцевичи накануне, у нее во дворе по ул. Пионерской образовалось настоящее озеро. Вода была повсюду: на пороге дома, возле хозпостроек, в огороде… Женщина живет одна, и справиться с бедой самостоятельно ей было просто напросто невозможно…













Мы переадресовали обращение Янины Антоновны в РОЧС, понимая, что они уж точно помогут в беде одинокой женщине. Ведь кто, как не спасатели, придут на помощь к тем, кто в ней действительно нуждается?

Реакция была незамедлительной. Начальник РОЧС Андрей Лобко лично приехал к женщине, оценил ситуацию – и уже через несколько минут пожарная машина была у дома Янины Пастушек. Спасатели развернули оборудование и принялись откачивать воду в мелиоративный канал, который находится неподалеку.













Спустя почти два часа двор Янины Антоновны было не узнать. Вода исчезла практически полностью, и только в некоторых, более низких местах остались видны следы недавнего «потопа».

Слова благодарности от женщины стали лучшей наградой для спасателей, которые в очередной раз доказали, что они в любой момент готовы прийти на помощь, даже в такой вот необычной ситуации.









Текст и фото Владимира СОКОЛОВА.

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