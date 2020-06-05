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Новый завод по производству пеллет открыли под Новогрудком
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжается модернизация деревообрабатывающей отрасли. Под Новогрудком сегодня открыли завод по производству пеллет. Самый крупный в Гродненской области.
В год здесь будут выпускать до 30 тысяч тонн биотоплива. Предприятие высокотехнологичное, переработка древесины глубокая. Производят пеллеты из низкокачественного леса и отходов – коры, стружки, опилок. Сегодня это приносит немалую выручку – до 7 миллионов рублей в год. Роботы сырье сушат, измельчают, прессуют в гранулы и фасуют по пакетам. Продукция пойдет и на экспорт, и в котельные региона.
Строительство таких предприятий – поручение Главы государства. Уже в этом году в каждой области должен появиться хотя бы один крупный пеллетный центр. В четырех регионах производство уже запустили. На очереди – Витебская и Гомельская области.
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В Беларуси продолжается модернизация деревообрабатывающей отрасли. Под Новогрудком сегодня открыли завод по производству пеллет. Самый крупный в Гродненской...
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