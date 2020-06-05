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Новый завод по производству пеллет открыли под Новогрудком

05.06.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый завод по производству пеллет открыли под Новогрудком

В Беларуси продолжается модернизация деревообрабатывающей отрасли. Под Новогрудком сегодня открыли завод по производству пеллет. Самый крупный в Гродненской области. 

В год здесь будут выпускать до 30 тысяч тонн биотоплива. Предприятие высокотехнологичное, переработка древесины глубокая. Производят пеллеты из низкокачественного леса и отходов – коры, стружки, опилок. Сегодня это приносит немалую выручку – до 7 миллионов рублей в год. Роботы сырье сушат, измельчают, прессуют в гранулы и фасуют по пакетам. Продукция пойдет и на экспорт, и в котельные региона. 

Михаил Игнатик, директор Новогрудского лесхоза: «Учитывая, что мы живем не в мегаполисе, а в небольшом городке, даже создание 13 рабочих мест – это большого стоит. Но я хочу подчеркнуть, что это создание высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. Экспортную выручку мы пустим в дальнейшее развитие лесхоза. Сегодня на месте стоять нельзя. Сегодня надо развивать каждую отрасль и каждый вопрос, который связан с лесным хозяйством». 

Иван Пашкевич, главный инженер Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения: «В данный момент рассматривается поставка в страны Евросоюза. Очень многие интересуются, проявляют активный интерес к нашей продукции. У нас запланировано строительство второго пеллетного завода в нашей области. Это Сморгонсикй лесхоз. Мощностью он поменьше – 20 тысяч тонн. Но это связано, прежде всего, с сырьевой базой, которая находится там на месте». 

Строительство таких предприятий – поручение Главы государства. Уже в этом году в каждой области должен появиться хотя бы один крупный пеллетный центр. В четырех регионах производство уже запустили. На очереди – Витебская и Гомельская области.    

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В Беларуси продолжается модернизация деревообрабатывающей отрасли. Под Новогрудком сегодня открыли завод по производству пеллет. Самый крупный в Гродненской...
 
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