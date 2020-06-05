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В сети запустили сайт, где можно проголосовать за претендента в президенты

06.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список кандидатов — от Тихановской и Бабарико до Лукашенко и Таболича.



«Вы можете поддержать только одного претендента в сутки», написано на сайте primaries.by, девиз которого — «место, где считают наши голоса».

 На момент написания этого материала итоги голосования такие:

Виктор Бабарико - 60%
Валерий Цепкало - 17.5%
Светлана Тихановская - 17.1%
Александр Лукашенко - 2,1%
У остальных претендентов - менее 1%.
 
 
 
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Список кандидатов — от Тихановской и Бабарико до Лукашенко и Таболича.
 
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