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В сети запустили сайт, где можно проголосовать за претендента в президенты
Источник материала: Партизан
Список кандидатов — от Тихановской и Бабарико до Лукашенко и Таболича.
«Вы можете поддержать только одного претендента в сутки», написано на сайте
На момент написания этого материала итоги голосования такие:
Виктор Бабарико - 60%
Валерий Цепкало - 17.5%
Светлана Тихановская - 17.1%
Александр Лукашенко - 2,1%
У остальных претендентов - менее 1%.
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Список кандидатов — от Тихановской и Бабарико до Лукашенко и Таболича.
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