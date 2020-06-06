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«Здесь все так ставят. Пусть штрафуют». Очередные гении парковки на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Типичная картина на
В Минске на улице Мирошниченко 3Б по-хозяйски заехал передними колесами на тротуар и кусочек травы водитель этого Volvo. Читатель сообщил, что свободные места на парковке рядом есть, но этому «паркуну» надо именно здесь.
В Бресте на улице Октябрьской революции каждые день творится вот такое безобразие. Машины здесь хозяева территории.
Маленький островок с зеленой травой в Минске на улице Одоевского, 30 завоевали автомобили. Здесь уже лужа и грязь — скоро травка и вовсе исчезнет. А ведь в 20 метрах есть платная парковка, где всегда есть места. Денег жалко?
В столице на Слободском проезде возле 4 и 5 дома автомобилист припарковал машину и на зеленой зоне и на тротуаре.
В Минске на Великоморской, 36 машина стояла на тротуаре, примыкающем прямо к дому. Ну, а что делать, если на проезжей части лужи? Машинку жалко…
В Минск возле дома 24 на проспекте Пушкина водитель поставил свой VW на тротуаре, чтобы быть поближе к магазину. На просьбу читателя перепарковать авто, водитель ответил: «Здесь все так ставят. Пусть штрафуют».
Между домами 31 корпус 1 на улице Есенина и 30 на улице Космонавтов в Минске как-то непонятно припарковался минивэн: криво и косо. Вроде бы и на парковке, но в то же время и на зеленой зоне и тротуаре. Все потому, что места для него было маловато. А ведь в десяти метрах было несколько свободных парковочных мест.
А это Романовская слобода, 14 в Минске. Серебряный VW заехал почти в подъезд. Читатель негодует: «Неважно что теперь к подъезду надо идти либо по грязи, либо по луже, зато машинка в удобном месте!».
Минск, проспект Дзержинского, 115. Очевидец сообщил, что под пешеходной аркой этого дома постоянно паркуются автомобили. И это даже несмотря на то, что с двух сторон дома есть большая парковка.
В Могилеве на улице Космонавтов люди постоянно просят водителей не заезжать на газон. На просьбу откликаются немногие.
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Автомобилисты паркуют свои машины где захотят, не глядя на ПДД - тротуары, газоны, вход в подъезд.
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