«Здесь все так ставят. Пусть штрафуют». Очередные гении парковки на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Типичная картина на «Доске позора» : автомобилисты паркуют свои машины где захотят, не глядя на ПДД — тротуары, газоны, вход в подъезд.

В Минске на улице Мирошниченко 3Б по-хозяйски заехал передними колесами на тротуар и кусочек травы водитель этого Volvo. Читатель сообщил, что свободные места на парковке рядом есть, но этому «паркуну» надо именно здесь.





В Бресте на улице Октябрьской революции каждые день творится вот такое безобразие. Машины здесь хозяева территории.





Маленький островок с зеленой травой в Минске на улице Одоевского, 30 завоевали автомобили. Здесь уже лужа и грязь — скоро травка и вовсе исчезнет. А ведь в 20 метрах есть платная парковка, где всегда есть места. Денег жалко?





В столице на Слободском проезде возле 4 и 5 дома автомобилист припарковал машину и на зеленой зоне и на тротуаре.





В Минске на Великоморской, 36 машина стояла на тротуаре, примыкающем прямо к дому. Ну, а что делать, если на проезжей части лужи? Машинку жалко…





В Минск возле дома 24 на проспекте Пушкина водитель поставил свой VW на тротуаре, чтобы быть поближе к магазину. На просьбу читателя перепарковать авто, водитель ответил: «Здесь все так ставят. Пусть штрафуют».





Между домами 31 корпус 1 на улице Есенина и 30 на улице Космонавтов в Минске как-то непонятно припарковался минивэн: криво и косо. Вроде бы и на парковке, но в то же время и на зеленой зоне и тротуаре. Все потому, что места для него было маловато. А ведь в десяти метрах было несколько свободных парковочных мест.





А это Романовская слобода, 14 в Минске. Серебряный VW заехал почти в подъезд. Читатель негодует: «Неважно что теперь к подъезду надо идти либо по грязи, либо по луже, зато машинка в удобном месте!».





Минск, проспект Дзержинского, 115. Очевидец сообщил, что под пешеходной аркой этого дома постоянно паркуются автомобили. И это даже несмотря на то, что с двух сторон дома есть большая парковка.





В Могилеве на улице Космонавтов люди постоянно просят водителей не заезжать на газон. На просьбу откликаются немногие.





Дорогие читатели, присылайте к нам на «Доску позора» фотофакты «паркунов». Давайте будем их стыдить и приучать к культуре вместе. Не забывайте указывать адрес, где был замечен нарушитель ПДД.