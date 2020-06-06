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Троицкая родительская суббота отмечается 6 июня. Какие традиции связаны с этим днем

06.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православная церковь 6 июня отмечает Троицкую родительскую субботу. Какие с ней связаны традиции и почему ее называют особым днем поминовения усопших – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».



Особенный день поминовения

Для православных верующих именно эта родительская суббота особая – ее называют «вселенской», так как люди молятся за всех когда-либо живших на земле.

Только этот день поминовения усопших в церковном календаре привязан к большому празднику – Троице.

Считается, что в этот день, спустя 50 суток после Пасхи, к апостолам сошел Святой Дух – одна из ипостасей Триединого Бога.

Традиции Троицкой субботы

В этот день верующие пишут записки с именами своих усопших родственников и близких, которые озвучивает священник на литургии и панихиде. Также в родительскую субботу ставят свечи за упокой.

Принято давать милостыню нуждающимся, но с просьбой помолиться за родственников.

На Троицу принято украшать храмы зеленью, так как этот цвет символизирует жизнь.
 
Теги: Минск
 
 
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Православная церковь 6 июня отмечает Троицкую родительскую субботу. Какие с ней связаны традиции и почему ее называют особым днем поминовения усопших – в...
 
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