ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что можно и чего нельзя делать в троицкую родительскую субботу?

06.06.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что можно и чего нельзя делать в троицкую родительскую субботу?

6 июня отмечают троицкую родительскую субботу в 2020 году. Что можно и чего нельзя делать в этот день по народным приметам?

В этот день церковного календаря поминают усопших. Перед праздником Троицы православные молятся о всех когда-либо живших людях. 

На Троицкую субботу принято писать записки с именами усопших, которые священник затем поминает на панихиде. В церквях верующие ставят свечи на специальный подсвечник – канун, перед ним и совершается поминовение умерших.

Что можно делать:

- главное в троицкую субботу - молитва об умерших как в храме на литургии, так и на кладбище;

- можно пригласить священника на могилы родственников для панихиды;

Чего нельзя делать:

- сегодня нельзя заниматься обрядами, не имеющими ничего общего с христианской верой – гаданиями, спиритизмом и пр;

- нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, дурно думать об умерших, говорить о них неприятные вещи;

- сегодня ни в коем случае нельзя работать на земле. В народе считалось, что так можно потревожить сон усопших;

- считается плохой приметой рукодельничать – шить или вязать – в троицкую родительскую субботу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня отмечают троицкую родительскую субботу в 2020 году. Что можно и чего нельзя делать в этот день по народным приметам? В этот день церковного календаря поминают...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Во главу всего должен стать закон» — новый министр информации рассказал о первоочередных задачах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика