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Что можно и чего нельзя делать в троицкую родительскую субботу?
Источник материала: ОНТ
6 июня отмечают троицкую родительскую субботу в 2020 году. Что можно и чего нельзя делать в этот день по народным приметам?
В этот день церковного календаря поминают усопших. Перед праздником Троицы православные молятся о всех когда-либо живших людях.
На Троицкую субботу принято писать записки с именами усопших, которые священник затем поминает на панихиде. В церквях верующие ставят свечи на специальный подсвечник – канун, перед ним и совершается поминовение умерших.
Что можно делать:
- главное в троицкую субботу - молитва об умерших как в храме на литургии, так и на кладбище;
- можно пригласить священника на могилы родственников для панихиды;
Чего нельзя делать:
- сегодня нельзя заниматься обрядами, не имеющими ничего общего с христианской верой – гаданиями, спиритизмом и пр;
- нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, дурно думать об умерших, говорить о них неприятные вещи;
- сегодня ни в коем случае нельзя работать на земле. В народе считалось, что так можно потревожить сон усопших;
- считается плохой приметой рукодельничать – шить или вязать – в троицкую родительскую субботу.
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6 июня отмечают троицкую родительскую субботу в 2020 году. Что можно и чего нельзя делать в этот день по народным приметам? В этот день церковного календаря поминают...
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