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Лукашенко зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря в троицкую родительскую субботу

06.06.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря в троицкую родительскую субботу

В храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Президент Беларуси зажег свечи в троицкую родительскую субботу, передает БЕЛТА.



В храме Президенту подарили икону Божией Матери Могилево-Братская со словами, что она защищает от недругов. Александру Лукашенко также рассказали об обители и ее развитии, показали восстановленный иконостас. 

Фото: БЕЛТА


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Теги: Могилев
 
 
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В храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Президент Беларуси зажег свечи в троицкую родительскую субботу, передает БЕЛТА. В храме Президенту...
 
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