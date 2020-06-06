|
Лукашенко зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря в троицкую родительскую субботу
Источник материала: ОНТ
В храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Президент Беларуси зажег свечи в троицкую родительскую субботу,
В храме Президенту подарили икону Божией Матери Могилево-Братская со словами, что она защищает от недругов. Александру Лукашенко также рассказали об обители и ее развитии, показали восстановленный иконостас.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Президент Беларуси зажег свечи в троицкую родительскую субботу, передает БЕЛТА. В храме Президенту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)