Лукашенко зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря в троицкую родительскую субботу

Источник материала: ОНТ

В храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Президент Беларуси зажег свечи в троицкую родительскую субботу, передает БЕЛТА.









В храме Президенту подарили икону Божией Матери Могилево-Братская со словами, что она защищает от недругов. Александру Лукашенко также рассказали об обители и ее развитии, показали восстановленный иконостас.

Фото: БЕЛТА





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