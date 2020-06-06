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МАРТ оштрафовал Wildberries за нарушение прав потребителей

06.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минитерство антимонопольного регулирования и торговли наказало руководство интернет-магазина Wildberris в Беларуси за нарушение закона о защите прав потребителей, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.




Белорусские пользователи интернет-площадки неоднократно жаловались за введение обязательной стопроцентной предоплаты при заказе товара, что является нарушением законодательства. И МАРТ отреагировал на это, выдав магазину соответствующее предписание.

"Поступающие в МАРТ обращения граждан, а также информация на сайте названного интернет-магазина свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ООО "Вайлдберриз" названного предписания: ООО "Вайлдберриз" не приняты надлежащие меры по устранению нарушений", - говорится в сообщении МАРТ.

Как уточнили в ведомстве, ответственность за ненадлежащее исполнение предписания госоргана предусмотрена наказанием в рамках Административного кодекса Беларуси.

В МАРТ вызвано должностное лицо Wildberries для составления протоколов об административных правонарушениях.
 
 
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Минитерство антимонопольного регулирования и торговли наказало руководство интернет-магазина Wildberris в Беларуси за нарушение закона о защите прав потребителей, об...
 
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