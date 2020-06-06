«Творят что хотят». В «гнезде Чижа» разгорелся скандал между «Трайплом» и бывшим топом компании

Источник материала: Tut.by

В элитном поселке Логожеск , построенном компанией «Трайпл» Юрия Чижа, разразился скандал: в доме Инны Чукисовой 1 июня отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию. Семья уверена: таким образом Юрий Александрович сводит личные счеты с бывшим супругом Инны Николаем Чукисовым: в прошлом он был топ-менеджером одной из компаний группы «Трайпла». Недавно «Трайпл» судился с этой семьей, доказывая якобы ничтожность сделки купли-продажи дома в Логожеске между супругами, однако проиграл во всех инстанциях. «Земля и центральные коммуникации до сих пор находятся на балансе „Трайпла“, хотя их еще в 2016 году должны были передать в собственность эксплуатирующим организациям, — говорит Николай Чукисов. — И теперь компания, пользуясь этим, творит что хочет».





У Инны Чукисовой нет долгов перед товариществом собственников, и по поводу законности отключения водоснабжения в ее доме еще предстоит разбирательство в суде Логойского района. Что на самом деле произошло в элитном поселке, какую коммуналку (спойлер: никакую!) они платят и как вообще там все устроено изнутри — в материале REALTY.TUT.BY.

История дома Чукисовых

Дом Инны Чукисовой расположен на одной улице с домами семьи Юрия Чижа . Их тут три. Было время, когда Николай Чукисов и Юрий Чиж не только работали вместе и были партнерами, но и дружили. Сейчас, увидевшись на улице, расходятся как чужие.



Улица Озерная, где живут Инна Чукисова и Юрий Чиж

Дом-шале Николай приобрел у «Трайпла» в 2013 году. Цена без отделки по договору составляла 350 тысяч долларов (ее снизили в декабре 2016 года и еще раз в августе 2017 года путем заключения мирового соглашения в суде Центрального района Минска). Рассчитаться покупатель должен был до 30 августа 2016 года. Долг не был полностью погашен, его сумму компания оценила в 135,3 тысячи долларов.

В 2015 году Чукисов продал дом бывшей супруге Инне за 1 млрд неденоминированных рублей (около 58 тысяч долларов). Истец («Трайпл») утверждал, что сделка была ничтожной, а Чукисов таким образом пытался защитить имущество от претензий кредиторов. Чукисовы же предоставили суду письмо, подписанное уполномоченным должностным лицом «Трайпла» Владимиром Ботвинко от сентября 2015 года — разрешение на отчуждение дома любому лицу и на любых условиях. То есть выходило, что компания была в курсе продажи дома и никаких препятствий в совершении сделки не чинила.





Дело Чукисовы выиграли . А вот долг перед «Трайплом» за дом в размере 135 тысяч у Николая Чукисова остался. Из этой суммы он за два года смог выплатить 40 тысяч долларов. И, в принципе, дальше мог рассчитывать на взаимозачет с Юрием Чижом.

— У собственника «Трайпла» более значительный долг передо мной, — говорил Николай Чукисов в феврале 2020 года, когда шло рассмотрение дела по ничтожности сделки купли-продажи дома. — Чиж мне должен 140 тысяч долларов. (Речь идет о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.) И я по-прежнему, несмотря на этот долг, продолжаю исполнять свои обязательства и возвращаю долг «Трайплу».

Оказывается, вода в Логожеске была бесплатной. Как так?

— Логожеск — это страна в стране, — говорит Николай Чукисов, сидя на скамейке у дома Инны. И добавляет, что, несмотря на развод, поддерживает с семьей хорошие отношения. — Он позиционировался как элитный поселок закрытого типа, с центральными коммуникациями. Когда заселились, у нас ни у кого не было договоров на воду, на свет. Пользовались водой сколько хотели. Как платили? Это как средняя температура по больнице. У нас не было коммуналки, только взносы в товарищество собственников порядка 150 рублей в месяц с дома. Недавно членские взносы пересчитали и увеличили до 250 рублей в месяц, оформив все это задним числом. Из-за этого перерасчета у собственников появились задолженности в размере 800−1000 рублей. Люди отказались платить, хотели разобраться. И что сделал «Трайпл»? Взял чугунные заглушки и стал перекрывать людям воду! А все потому, что до сих пор все коммуникации, а также земли общего пользования находятся на балансе «Трайпла» и его руководство делает все, что им вздумается.





Когда «Трайпл» стал устанавливать заглушки, некоторые собственники вынуждены были погасить необоснованную (по мнению Чукисова) задолженность по членским взносам за обслуживание имущества компании. Пятеро, в том числе и Инна Чукисова, отказались, поскольку для начала хотели разобраться с деятельностью товарищества собственников и законностью этих начислений.

— Однако 22 мая «Трайпл» прислал Инне уведомление, где сообщал, что компания является балансодержателем сетей водоснабжения и канализации инженерных сетей водоснабжения, а у Инны есть задолженность перед «Трайплом» в размере, эквивалентном 127 тысячам долларов (плюс 65,9 тысячи рублей за пользование этими деньгами) и 850 рублей по членским взносам в ТС «Логожеск Клуб». И если, мол, она все не уплатит, то ей с 1 июня отключат водоснабжение и канализацию. Инна заплатила эти 850 рублей взносов, хотя могла этого не делать и была бы права в суде (долг по членским взносам был оплачен Инной Чукисовой 28 мая. — Прим. TUT.BY). Но к 120 тысячам долларов, которые я Чижу должен, она точно не имеет отношения! Я-то понимаю, что человек (Юрий Чиж) таким образом, через семью, сводит счеты со мной, но это же никуда не годится. Получается, у нас тут страна в стране со своим барином, который творит что хочет.





— Раньше у нас с ним была «любовь, дружба, жвачка». Летал к нему (Чижу) на день рождения в Стамбул, жил в «Кемпински». Он мне на день рождения вместе с Владимиром Япринцевым дарил Vertu за 10 тысяч долларов, не успею проснуться — первым меня поздравлял. Возможно, мне за все это сейчас такой счет выставил…

А что говорят ТС «Логожеск клуб» и «Трайпл»?

Мы пока не будем вдаваться в историю товарищества, в котом есть много любопытных моментов, а перейдем к сути. А она такова, что в 2016 году на общем собрании участников совместного домовладения в соответствии с законодательством было принято решение «передать безвозмездно в собственность эксплуатирующим организациям — РУП «Минскэнерго» и РУП «Логойский комхоз» — объекты инженерной инфраструктуры. Проще говоря, сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Однако инженерные сети до настоящего времени находятся на балансе ООО «Трайпл». Именно поэтому председатель ТС Павел Савко на вопрос TUT.BY о том, почему отключили воду в доме Инны Чукисовой при отсутствии у нее задолженности по членским взносам, отвечать не стал и посоветовал обратиться в «Трайпл».





Заместитель генерального директора по девелопменту ООО «Трайпл» Дмитрий Кривощёкий, за подписью которого Чукисова получила уведомление о сумме долга и сроках отключения водоснабжения в случае неуплаты, пообещал ответить на вопрос журналиста через час и перестал отвечать на звонки.

Вечером пятницы к дому Инны Чукисовой приехали представители «Трайпла», чтобы отключить водоотведение.

— Отстоять водоотведение у нас получилось лишь благодаря милиции, — сообщил позже Николай Чукисов. — Воду «Трайпл» отключил нам без законных на то оснований, и к сожалению, ни одна госорганизация не смогла повлиять на эту ситуацию. И когда дело дошло до водоотведения, мы решили не сдаваться. Все стало на свои места, когда милиция попросила предъявить основание для отключения водоотведения и «Трайпл» не смог этого сделать. Получается, если бы мы также смогли препятствовать незаконному отключению воды, то, возможно, тоже отстояли бы. Вчера был тот случай, когда милиции хочется сказать спасибо.

REALTY.TUT.BY будет следить за развитием ситуации, а также готова опубликовать мнение второй стороны.