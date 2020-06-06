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«Злые языки говорили, что наш брак ненадолго». Пригожин поздравил Валерию с 16-летней годовщиной свадьбы
Источник материала: ОНТ
Иосиф Пригожин
Пригожин опубликовал совместное фото, где Валерия в вечернем платье и с высокой укладкой. Муж обнимает ее, оба – за столом в окружении гостей. Иосиф подписал пост: «Солнышко моё, со знаменательным Днём нас!!! 17 лет вместе и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки тогда говорили, что наш брак ненадолго».
Подписчики оставили множество комментариев с поздравлениями: «Красивая, счастливая пара», «Вы замечательные!», «Любви вам и гармонии!».
За короткое время пост собрал более 20 тыс. просмотров и около 1000 комментариев.
Фото: cosmo.ru
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«Злые языки говорили, что наш брак ненадолго». Пригожин поздравил Валерию с 16-летней годовщиной свадьбы
Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram поздравил супругу Валерию с годовщиной свадьбы. Пригожин опубликовал совместное фото, где Валерия в вечернем платье и с...
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