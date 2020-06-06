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Майкл Джордан отдаст 100 миллионов долларов в поддержку чернокожих

06.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан совместно с компанией Jordan Brand заявили о пожертвовании ста миллионов долларов в течение десяти лет для организаций, выступающих за расовое равенство. Об этом сообщает интернет-издание Highsnobiety.




«В рамках Jordan Wings Program мы сосредоточились на предоставлении доступа к образованию и возможностям развития для чернокожей молодежи, сталкивающейся с системным расизмом. Мы знаем, что можем сделать куда больше», — отметил президент Jordan Brand Крейг Уильямс (Craig Williams).

По словам Уильямса, для создания «долговременного эффекта» обществу, правительству и гражданскими лидерам необходимо объединиться и приложить совместные усилия. «Нам предстоит еще много работы, чтобы оказать реальное влияние на отношение к черному сообществу», — добавил он.

США захлестнула волна протестных акций после смерти афроамериканца при полицейском аресте. Впоследствии на улицы вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), однако их выступления сопровождались вандализмом, мародерством и грабежами. В ходе столкновений пострадали несколько полицейских, тысячи людей арестованы.

В мае кроссовки Майкла Джордана продали за рекордную сумму на аукционе Sotheby's. Так, организаторам мероприятия удалось продать пару обуви за 560 тысяч долларов (38 миллионов рублей), хотя оценщики аукционного дома рассчитывали максимум на 150 тысяч.
 
 
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан совместно с компанией Jordan Brand заявили о пожертвовании ста миллионов долларов в...
 
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