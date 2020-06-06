Виктор Бабарико: спорт — не удел государства, это удел частных клубов

У Виктора Бабарико спросили о его планах по развитию спорта в случае избрания. Он отметил, что профессиональный спорт — это удел частных клубов, а цель государства — здоровая нация.





То-то белорусские спортсмены выстроились очередь за Александра Лукашенко. Это очень спокойно - жить на деньги школ и интернатов.



