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В понедельник следим за комарами, в пятницу не ходим в лес. Народные приметы на неделю с 8 по 14 июня
Источник материала: СТВ
8 июня – Карпов день. Если много комаров, то последняя декада июня будет жаркой, но дождливой, рассказали в программе
10 июня – Никита Гусятник. Если идёт дождь – жди сухую осень.
12 июня – Исаакий Змеевик. По народному поверью, с этого времени начинается пора змеиных свадеб: потому старались в этот день в лес не ходить.
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В понедельник следим за комарами, в пятницу не ходим в лес. Народные приметы на неделю с 8 по 14 июня
8 июня – Карпов день. Если много комаров, то последняя декада июня будет жаркой, но дождливой, рассказали в программе «Плюс-минус». Жаловались на холод? Теперь...
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