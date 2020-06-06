В понедельник следим за комарами, в пятницу не ходим в лес. Народные приметы на неделю с 8 по 14 июня

Источник материала: СТВ

8 июня – Карпов день. Если много комаров, то последняя декада июня будет жаркой, но дождливой, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю

10 июня – Никита Гусятник. Если идёт дождь – жди сухую осень.

12 июня – Исаакий Змеевик. По народному поверью, с этого времени начинается пора змеиных свадеб: потому старались в этот день в лес не ходить.