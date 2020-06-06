ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В понедельник следим за комарами, в пятницу не ходим в лес. Народные приметы на неделю с 8 по 14 июня

06.06.2020 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

8 июня – Карпов день. Если много комаров, то последняя декада июня будет жаркой, но дождливой, рассказали в программе «Плюс-минус»

Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

10 июня – Никита Гусятник. Если идёт дождь – жди сухую осень.

12 июня – Исаакий Змеевик. По народному поверью, с этого времени начинается пора змеиных свадеб: потому старались в этот день в лес не ходить.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня – Карпов день. Если много комаров, то последняя декада июня будет жаркой, но дождливой, рассказали в программе «Плюс-минус».  Жаловались на холод? Теперь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Бабарико: спорт — не удел государства, это удел частных клубов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика