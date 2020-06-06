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Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Врачи уже молодцы наши, научились. Они видят на КТ – может, тут есть врачи, которые понимают в этом? – обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались. Вот это правильный показатель, и мы можем смело эти показатели сегодня опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился с этой заразой.
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Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе...
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