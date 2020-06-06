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Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались

06.06.2020 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возьмите, посмотрите по смертности. Мной было дано жестокое указание: всех обратившихся на КТ. Мы за это время закупили десятки этих аппаратов, и там, где нужно было, мы их установили. Сейчас даже в Минске, где больше наплыв, в поликлиниках устанавливаем КТ, чтобы люди не бродили по городу и не ходили в больницу.

Александр Лукашенко: врачи видят на КТ, обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались

Врачи уже молодцы наши, научились. Они видят на КТ – может, тут есть врачи, которые понимают в этом? – обычная пневмония или ковидная. Сто процентов, никогда не ошибались. Вот это правильный показатель, и мы можем смело эти показатели сегодня опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился с этой заразой.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе...
 
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