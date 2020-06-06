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У кондуктора из Жлобина похитили рулон билетов. Круглую сумму решили списать из зарплаты. Чем закончилось дело?

06.06.2020 21:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У кондуктора из Жлобина похитили рулон билетов. Круглую сумму решили списать из зарплаты. Чем закончилось дело?

У кондуктора из Жлобина похитили билеты на проезд. Целый рулон. Как полагается, с личными вещами. Кража века – не меньше. Такую мы могли и не заметить, если бы не одно «но»: ответить по всей строгости закона пришлось самой сотруднице автопарка.

Казалось бы, талону – грош цена, но не тут-то было. С кондуктора взыскали 600 рублей. Один билет стоит 60 копеек, в рулоне их – тысяча. Значит, прибыль после продажи составила бы 600 рублей – железный аргумент для бухгалтерии. Эту сумму из зарплаты кондуктора и решили удержать.

Олег Цилько, заместитель генерального директора предприятия «Гомельоблавтотранс»: «Естественно, мы считали потерянную выручку. Кто-то украл эти билеты, грубо говоря, и целый год он ездит по этим билетам. Здесь посчитали: сумма этих билетов, реализация этих билетов, выручка, составила 600 рублей. Поэтому и было принято решение эту сумму взыскать».

Такого поворота кондуктор не ожидала и обратилась в прокуратуру. Там с расчётами автобусного парка не согласились, такие ситуации чётко прописаны в Трудовом кодексе.

Семён Федорченко, прокурор Жлобинского района: «Упущенная выгода не должна считаться при ущербе, поэтому в данном случае был нарушен и порядок определения суммы ущерба. Данные билеты могли быть сняты с учета, и не давали права проезда пассажирам. Фактически бумага стоила 39 копеек, то есть это те средства, конкретно затраченные нанимателем на приобретение рулонных билетов».

То есть за время пути талоны никак не могли подрасти в цене. Удержанные деньги кондуктору вернули, а вот заплатить за бумагу всё же пришлось. Конфликт улажен, стороны больше претензий друг к другу не имеют. Виновного, кстати, так и не поймали. Да и ловить не станут. Сумма ущерба на уголовное дело не тянет.

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У кондуктора из Жлобина похитили билеты на проезд. Целый рулон. Как полагается, с личными вещами. Кража века – не меньше. Такую мы могли и не заметить, если бы не одно...
 
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