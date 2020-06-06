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У кондуктора из Жлобина похитили рулон билетов. Круглую сумму решили списать из зарплаты. Чем закончилось дело?
Источник материала: ОНТ
У кондуктора из Жлобина похитили билеты на проезд. Целый рулон. Как полагается, с личными вещами. Кража века – не меньше. Такую мы могли и не заметить, если бы не одно «но»: ответить по всей строгости закона пришлось самой сотруднице автопарка.
Казалось бы, талону – грош цена, но не тут-то было. С кондуктора взыскали 600 рублей. Один билет стоит 60 копеек, в рулоне их – тысяча. Значит, прибыль после продажи составила бы 600 рублей – железный аргумент для бухгалтерии. Эту сумму из зарплаты кондуктора и решили удержать.
Такого поворота кондуктор не ожидала и обратилась в прокуратуру. Там с расчётами автобусного парка не согласились, такие ситуации чётко прописаны в Трудовом кодексе.
То есть за время пути талоны никак не могли подрасти в цене. Удержанные деньги кондуктору вернули, а вот заплатить за бумагу всё же пришлось. Конфликт улажен, стороны больше претензий друг к другу не имеют. Виновного, кстати, так и не поймали. Да и ловить не станут. Сумма ущерба на уголовное дело не тянет.
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У кондуктора из Жлобина похитили рулон билетов. Круглую сумму решили списать из зарплаты. Чем закончилось дело?
У кондуктора из Жлобина похитили билеты на проезд. Целый рулон. Как полагается, с личными вещами. Кража века – не меньше. Такую мы могли и не заметить, если бы не одно...
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