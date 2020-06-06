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К каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии?
Источник материала: СТВ
Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Вадим Щеглов:
Вацлав Янушко:
Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:
– как решил стать врачом после того, как попал в больницу
– почему надевает хирургические перчатки с левой руки
– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам
– чего боится и в каком случае может заплакать
Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говоря о качестве белорусской медицины, часто, думаю, и Вы, и...
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