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К каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии?

06.06.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Говоря о качестве белорусской медицины, часто, думаю, и Вы, и зрители видят, когда есть объявление о сборе средств для тяжело больных – либо детей, либо взрослых – для того, чтобы провести эти операции за рубежом в клиниках Германии или Израиля. Это говорит о том, что наши специалисты работают не так эффективно, как в Израиле и Германии?

К каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии?

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Сложно мне сказать, сравнивать определённых каких-то специалистов. Я хочу сказать, что на сегодняшний день Европа востребована, и ближнее зарубежье специалистами, и наши специалисты нарасхват. В частности, я хочу сказать, хирурги, анестезиологи. Германия, если уже проводить параллель. Но это, опять-таки, технологии. Поэтому что-то они начинают первые и отрабатывают – методики делают, что-то мы. И к нам тоже едут из-за рубежа. И особенно, не только цена. У нас даже есть в клинике 10 коек внебюджетных пластической и эстетической хирургии. И, Вы знаете, есть ценовой фактор. Но, к примеру, едут на пластического хирурга.

Вадим Щеглов:
А из каких стран чаще всего?

«Мы делаем уникальные операции». От чего лечат в 4-ой больнице Минска

Вацлав Янушко:
И из Америки, из Германии много. Россия. У нас очерёдность есть. Едут на пластического хирурга.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– как решил стать врачом после того, как попал в больницу

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Вацлав Янушко, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говоря о качестве белорусской медицины, часто, думаю, и Вы, и...
 
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