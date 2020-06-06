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18-летний парень в Бресте выращивает цветы и выводит новые сорта. В коллекции – уже более двух тысяч видов!
Источник материала: ОНТ
Соцсети Кирилла, впрочем, как и вся его жизнь, пестрят разными оттенками: лиловые, махровые, перламутровые… В свои 18 лет о растениях он, кажется, знает всё и готов рассказывать часами: как выращивать, бороться с вредителями, разводить редкие сорта. Авторские ролики набирают сотни тысяч просмотров. Но не популярности ради, цветами Кирилл увлекся еще в детстве, со временем необычное для тинэйджера занятие приобрело жизненный смысл.
Так за восемь лет родительский огород превратился… в ботанический сад в миниатюре. Чего только не встретишь на 40 сотках земли: и «брызги шампанского», и «бал цветов». Недалеко от «Патриции оф Фриккенберг» расположились ароматная «принцесса Александра», и снежно-белыми лепестками словно приветствует «Ян Павел Второй». Удивительная коллекция насчитывает больше двух тысяч видов. Есть даже собственно выведенные сорта климатисов. Правда, всем цветущим в этом году не повезло с погодой: нераскрывшиеся бутоны ждут солнца. В такой период им нужен особый уход.
Особая гордость Кирилла – виноград. В трёх теплицах – больше сорока сортов, в том числе нетипичные для Беларуси. Растение хоть и прихотливое, зато вкус поспевших плодов (это случится в июле), уверяет селекционер, стоит того.
Любимое увлечение, кроме удовольствия, не приносит никакого дохода. Но это пока. Юный ботаник говорит: здорово было бы эти вещи совмещать. Парень учится на мелиоратора, но процессы землепользования в широком смысле вряд ли сравнятся с интересом к цветам. Как и эмоциями, которые способны вызвать улыбку. Каждый год 8 марта Кирилл цветы с собственных грядок дарит девушкам. Говорит: и те, и другие чем-то похожи. Каждая особенная: образом, характером и даже взглядом. Попробуем сравнить?
Брест хоть и считается самым цветущим областным центром страны, ярких красок, уверяет, могло быть ещё больше. Если бы люди так же бережно относились к цветам.
Через пару дней розы оживут, и снова будут радовать брестчан. Расширять собственную плантацию уже некуда. Кирилл мечтает, чтобы в родном городе появился большой цветущий сад, наподобие таких, как в Вене или Брюсселе. Если бы предоставили площадку, готов создать его своими руками.
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18-летний парень в Бресте выращивает цветы и выводит новые сорта. В коллекции – уже более двух тысяч видов!
Соцсети Кирилла, впрочем, как и вся его жизнь, пестрят разными оттенками: лиловые, махровые, перламутровые… В свои 18 лет о растениях он, кажется, знает всё и готов...
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