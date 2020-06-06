18-летний парень в Бресте выращивает цветы и выводит новые сорта. В коллекции – уже более двух тысяч видов!

Источник материала: ОНТ

Соцсети Кирилла, впрочем, как и вся его жизнь, пестрят разными оттенками: лиловые, махровые, перламутровые… В свои 18 лет о растениях он, кажется, знает всё и готов рассказывать часами: как выращивать, бороться с вредителями, разводить редкие сорта. Авторские ролики набирают сотни тысяч просмотров. Но не популярности ради, цветами Кирилл увлекся еще в детстве, со временем необычное для тинэйджера занятие приобрело жизненный смысл.





Кирилл Вавренюк: «Мне было интересно, почему появляются новые корешочки, и эта увлеченность меня захватила и до сих пор не отпускает, даже когда с друзьями по городу гуляем. Они мне говорят: смотри, какая машина классная поехала. А я: что за машина, я вообще в них не разбираюсь. Кроме растений, меня ничего не интересует».

Так за восемь лет родительский огород превратился… в ботанический сад в миниатюре. Чего только не встретишь на 40 сотках земли: и «брызги шампанского», и «бал цветов». Недалеко от «Патриции оф Фриккенберг» расположились ароматная «принцесса Александра», и снежно-белыми лепестками словно приветствует «Ян Павел Второй». Удивительная коллекция насчитывает больше двух тысяч видов. Есть даже собственно выведенные сорта климатисов. Правда, всем цветущим в этом году не повезло с погодой: нераскрывшиеся бутоны ждут солнца. В такой период им нужен особый уход.





Кирилл Вавренюк: «С утра до вечера, каждый день я встаю в пять часов и когда темнеет, я только ухожу домой. Там полить, там рассадить – и так каждый день».

Особая гордость Кирилла – виноград. В трёх теплицах – больше сорока сортов, в том числе нетипичные для Беларуси. Растение хоть и прихотливое, зато вкус поспевших плодов (это случится в июле), уверяет селекционер, стоит того.

Кирилл Вавренюк: «Этот сорт называется «юбилейный». У него ягода, как слива, а гроздь – до 20 грамм. И если вся гроздь будет забита ягодками, а ягода нальется, то они подавятся, поэтому берем ножницы и самые крупные ягоды оставляем, а мелкие вырезаем».

Любимое увлечение, кроме удовольствия, не приносит никакого дохода. Но это пока. Юный ботаник говорит: здорово было бы эти вещи совмещать. Парень учится на мелиоратора, но процессы землепользования в широком смысле вряд ли сравнятся с интересом к цветам. Как и эмоциями, которые способны вызвать улыбку. Каждый год 8 марта Кирилл цветы с собственных грядок дарит девушкам. Говорит: и те, и другие чем-то похожи. Каждая особенная: образом, характером и даже взглядом. Попробуем сравнить?

– Наталья Кочанова, с каким цветком ассоциируется? – Павловния – это масштабное растение, быстрорастущее, думаю, политики, имеют сильный стержень в себе, как и это растение тоже. – Наш политический обозреватель Анна Пыж. – Здесь, бесспорно, роза, по сорту «Эдит». – Возьмем певицу IOWA. – Здесь должно быть что-то веселое, жизнерадостное, я бы сказал лилейник «стела дэ оро», он цветет все лето, как и Катя радует своими песнями…

Брест хоть и считается самым цветущим областным центром страны, ярких красок, уверяет, могло быть ещё больше. Если бы люди так же бережно относились к цветам.





Кирилл Вавренюк: «Недавно я проходил мимо Советской и увидел много клумб с розами. Они были заболевшими. Мое сердце обливалось кровью, и я сразу же захотел их обработать. Сейчас мы приехали и будем этим заниматься».

Через пару дней розы оживут, и снова будут радовать брестчан. Расширять собственную плантацию уже некуда. Кирилл мечтает, чтобы в родном городе появился большой цветущий сад, наподобие таких, как в Вене или Брюсселе. Если бы предоставили площадку, готов создать его своими руками.

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