Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Цели у творчества не бывает, бывает только само творчество. Высказывание самого себя — это, наверно, и есть цель. Да, в основном я пишу на военную тему. Почему? Тема Великой Отечественной войны в республике — незаживающая рана, каждый третий белорус погиб. Это наш крест. Я и сборник моих избранных пьес назвал «Крест». Мы все этот крест на себе несем. И не важно, легкая вам судьба выпала или тяжелая. За удачливой и безоблачной жизнью всегда угадывается более тяжелый крест, чем даже у тех, кого рок не раз заставлял страдать. У меня одно желание: хотя бы выполнить задачу-минимум, не ухудшить свою душу, с которой я пришел в этот мир. Хотя бы чуточку ее улучшить. Это и есть пронести свой крест достойно. Мой крест — мои произведения.

Такое мнение высказал в одном из своих интервью известный белорусский драматург, заслуженный дея­тель искусств Республики Беларусь, почетный гражданин г.Дубровно Алексей Дударев.

В творческой копилке уроженца деревни Клены немало авторских удач. Многие считают его творче­ство энциклопедией белорусского народного характера. В каждом слове и художественной детали чувствуется рука психолога, мастера психологических портретов. Все поступки героев, созданных Алексеем Дударевым, рассматриваются сквозь призму общечеловеческих ценностей.

С помощью художе­ственных средств автор пропагандирует миропорядок, где в качестве несущих конструкций выступают добро и мир. Для достижения этой цели заслуженный деятель искусств Республики Беларусь часто обращается к природному народному юмору.

При скрупулезном прочтении произведений А.А.Дударева нигде и никогда не найдешь пафоса, сложного и недоступного языка, и тем глубже восприятие содержания читателем, тем ярче эмоциональный отклик.

В преддверии юбилея знаменитый земляк поделился своими мыслями с корреспондентом «Дняпроўскай праўды».







6 июня отмечает свой 70-летний юбилей наш земляк, известный белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев. Его творчество хорошо известно не только в Беларуси и России. По сценариям уроженца Дубровенщины снято 16 фильмов. В том числе, знаменитые «Белые Росы», «Осенние сны», «Брестская крепость» (в коллективе авторов). Произведения писателя переведены на языки разных народов. О самых ярких детских воспоминаниях, секретах творческого успеха, прототипах персонажей пьес и мужском счастье — в интервью с Алексеем Дударевым.

—Алексей Ануфриевич, ваша малая родина — Дубровенщина. Что она для Вас?

—У моего коллеги Виктора Турова, светлая ему память, есть замечательный фильм «Я родом из детства». Так вот, когда попадаю на Витебщину, на Дубровенщину в частности, — я у себя дома. Последнее время не так часто, как хотелось бы, удается выбираться в родные с детства места. Однако деревня Клены, где я родился, аг.Зарубы, где жил после — они в моем сердце всегда. Навещаю могилы родных, приезжаю на Международный фестиваль «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне».

Так, в прошлом году на этом празднике народного творчества на сцене РДК заслуженный коллектив Республики Беларусь «Драматический театр Белорусской Армии» показал пьесу «Не покидай меня» по моему сценарию. Это драматическая баллада, основанная на реальных событиях, возвращает нас на Дубровенщину 1944 года. Вообще, я горжусь, что родился и вырос на Витебщине и являюсь земляком таких прославивших этот край людей, как Василий Быков, Геннадий Буравкин, Михаил Лыньков, Марк Шагал, Зинаида Конопелько и др.

—Алексей Ануфриевич, какие самые яркие воспоминания у Вас связаны с деревней Клены, в которой вы родились и провели детство?

—Часто вспоминаю речушку Россасенка, которая берет начало в Кленах и кочует из одного моего произведения в другое. По­следний раз она упоминается как раз в пьесе «Не покидай меня». Фактически все лето просиживали на этой речке. Было местечко, где вода нам по пояс — теплая-теплая. А еще «карасник». Никогда не догадаетесь, почему так называли часть лесного массива. Так вот, там был маленький пруд, где водились караси в больших количествах. Рядом — крутая горка. Это было местом наших встреч, костров, игр в «войнушку».

—Вы с односельчан писали героев пьесы «Вечар»?

—Будет неправдой, если я скажу «да» и если скажу «нет». Это не портреты. Что-то от отца Ануфрия Иоси­фовича, что-то от мамы Анастасии Ефимовны, что-то от мачехи Агафьи Ксенофонтовны. Я не списывал, а поинтонационно чувствовал…

Когда Валерий Раевский на сцене Купаловского театра ставил спектакль «Вечер», то назвал его реквиемом по народу. Интересно, что время идет, а пьеса не устаревает. Ее ставили в театрах стран Балтии, России.

—В военных пьесах, написанных Вами, как человеком, родившимся пять лет спустя после Победы, есть та правда, которая изумляет…

—Мой отец — фронтовик, прошел войну от начала и до конца. Тема Великой Отечественной войны — незаживающая рана, крест нашего народа. Я и сборник избранных пьес назвал «Крест». Писал на основе рассказов отца, других фронтовиков, тех, кто был в плену, в партизанах, а также матери, бабушки и сестер, живших под оккупацией, испытавших долю беженцев. Также «пропускал через себя» лучшую литературу о войне — произведения В. Быкова, — я горд, что довелось с ним общаться, — А.Адамовича и Я.Брыля.

—Вы начинали свой творческий путь как актер. Мало кто знает, что Вы даже играли роль директора рыбного завода во всенародно любимых «Белых Росах». Эпизод, как и некоторые другие, не вошел в картину, но есть в вашем сценарии. Не думали вернуться на сцену в зрелом возрасте?

—Нет, не думал. Каждый должен делать то, что у него получается лучше всего, к чему больше лежит душа. Например, в спектакле «Не покидай меня», где я играю полковника, чувствую себя немного не в своей тарелке. Психологические переживания, связанные с «вживанием» в образ, не проходят бесследно.







—Алексей Ануфриевич, правда, что фильм «Белые росы» основан на реальных житейских историях?

—Скорее, на житейских байках. Историю с Валетом я услышал, когда служил в армии. Спирт выдавали для протирки контактов радиоприборов и напугали, что там есть яд. Якобы, если кто сделает глоток — уже и врач не поможет. Вот и решили парни проверить на собаке. Приходят — собака лежит, не двигается, как и в фильме. Естественно, она спала, а никакого яда в спирте не было и быть не могло.

—Алексей Ануфриевич, в фильме сразу пять главных мужских ролей. Думаю, Вам уж точно известно, какой он — настоящий мужчина и в чем мужское счастье…

—Настоящий мужчина — это человек с душою, открытой, доброй, щедрой. Ответственный и в то же время не боящийся допускать ошибки, ища свой путь, принимая решения. Все, что он делает — во имя любви, во имя семьи. В этом счастье — в корнях, семейном гнезде, близких.







—Ваши пьесы не сходят со сцены, все новые и новые воплощения, а Вы сами без малого 30 лет бессменно возглавляете Белорусский союз театральных деятелей. Получается, как в советские времена, так и в наше время у Вас — большой успех. В чем секрет?

—Я свой писательский хлеб даром никогда не ел. Это и киносценарии, и переводы, и инсценировки, пьесы и др. А секрет, на мой взгляд, в жизненности, искренности, проникновенности, эмоциональности. Иногда замечаю, что люди в зале не скрывают слез. А чтобы вызвать эмоции, нужно проникнуть в душу. Это ценно в любые времена. И хорошо, если бы люди плакали, брали оружие в руки, обманывали только на сцене, а не в реальной жизни.

—Что пожелаете своей малой родине, людям Дубровенщины?

—Чтобы она и дальше развивалась, процветала, хорошела. А людям — Веры. Чтобы каждый верил, что все плохое уйдет, останется только светлое и доброе.

—Спасибо за беседу. Желаем Вам, творческого вдохновения, крепкого здоровья и всех благ.

Здесь его помнят и ждут

В Кленах, где осталось совсем немного жителей, в Зарубах, где похоронены близкие Алексея Ануфриевича, драматурга помнят, рассказы о нем передают из уст в уста. На Дубровенщине он — всегда желанный и почетный гость. Здесь помнят, что в детстве заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии СССР, председатель Белорусского союза театральных деятелей мечтал стать офицером. И знают о том, что он мастер простых, жизненных историй, от которых перехватывает дыхание. А также цитируют на память отрывки из его произведений.

«Когда Алексей Ануфриевич приезжает в родные Клены, он всегда идет к груше, которая по сей день растет в саду Дударевых, — рассказывает заместитель директора Зарубской школы, бывший директор Кленовской школы Ирина Титенкова. — Он всегда заглядывает к нам в гости.

Исправно навещает старожила деревни — бабушку Василиту. На самом деле ее зовут Ольга Григорьевна, но именно так называл в детстве ее Алексей Ануфриевич. Все потому, что мужа ее звали Василий.

К слову, он помнит все деревенские «мянушкі», многие из которых метко придумал односельчанам сам и с улыбкой вспоминает об этом. Помнит он и про маленький домик, где они жили, пока не умерла мать. Мы же в школе организовали в свое время с ребятами мини-музей, посвященный творчеству Алексея Дударева. До сих пор бережно храню все книги с его автографами, вырезки из газет и журналов, альбомы с фотографиями и биографией.

От имени всех земляком передаю искренние поздравления с юбилеем Алексею Ануфриевичу! Ждем с нетерпением новых встреч на малой родине и его новых творческих работ. Здоровья юбиляру, вдохновения, сил и времени, чтобы воплотить все задуманное!» — пожелала Ирина Титенкова.

Коллектив редакции и все дубровенцы искренне поздравляют Алексея Ануфриевича с юбилеем. Здоровья, счастья, новых пьес и сценариев. Слова признательности и аплодисменты — Вам!