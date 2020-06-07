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7 июня – День Святой Троицы. Что можно и нельзя делать в этот праздник

07.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

День Святой Троицы - один из двенадцати двунадесятых праздников в церковном календаре.




В Церкви нет никаких бытовых правил, что нельзя, а что можно делать в дни тех или иных праздников. Главное, что можно и нужно – это быть в храме и молиться, пишетправославный журнал «Фома».

Троица – что это за праздник и что нельзя делать?

Троица – большой христианский праздник, который входит в число двунадесятых – самых главных в году. Он совершается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому его еще называют Пятидесятницей. В этот день православные христиане вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов, после чего ученики Господа стали способны говорить на разных языках и разошлись по всему миру, чтобы проповедовать учение Христа.

Праздник Святой Троицы всегда выпадает на воскресенье. Верующие люди обязательно стараются присутствовать в этот день на богослужении, причаститься. Сама служба на Троицу особенно торжественная – внутри храмы украшены зеленью, ветвями растений и цветами. После Литургии служится вечерняя с чтением коленопреклонных молитв, во время которых, обращаясь к Господу, мы просим у Него помощи и заступления.

Существует масса народных обычаев, связанных с праздником: – нельзя то, нельзя это… Но у большинства из них — сугубо языческие, народные корни. И часто такие обычаи противоречат самой сути христианской веры. Поэтому, изучая русские традиции праздника Троицы, надо четко разделять, что в них созвучно православию, а что — нет.

В Церкви нет никаких бытовых правил, что нельзя, а что можно делать в дни тех или иных праздников. Главное, что можно и нужно – это быть в храме и молиться.

Что нельзя делать на Троицу?


На Троицу нельзя следовать распространенным приметам и суевериям, многие из которых как раз и дают советы о том, что якобы «нельзя» делать на Троицу (купаться, ходить в лес и в поле, работать и т.п.). А нужно прожить этот день по-христиански – сходить в храм, помолиться, причаститься, постараться быть добрыми и внимательными к своим близким, провести свободное время вместе с ними.

Для христианина не существует запретов на те или иные виды деятельности в обычный или праздничный день, если они не вредят его душе. Ни купание, ни прогулка, ни работа не помешают верующему человеку, если он помнит о Боге.

На Троицу каждый верующий старается оказаться в храме, где в этот день после Литургии читаются особые коленопреклоненные молитвы о прощении грехов, мило и Божьей и даровании благодати Святого Духа. Но сохранить и приумножить эту благодать в своей жизни христианин может только сам, следуя Евангелию, а не суеверным правилам.

Можно ли работать на Троицу? 


Работать на Троицу можно, если так складываются обстоятельства.

Праздник Троицы (Пятидесятницы) всегда приходится на воскресенье, и у большинства верующих это выходной день, который посвящен походу в храм и молитве. Но в современном мире есть немало работ, которые должны выполняться ежедневно, без перерывов и выходных, и задействованы на них также верующие люди. Если работающему в этот день христианину не удается поменяться и пойти в храм на Троицу, это не должно стать поводом для уныния.

Выкроить время для молитвы можно и на рабочем месте, а пойти в храм придется в другой день. Следующий за Троицей понедельник, Духов день, считается продолжением праздника Пятидесятницы. А отдание Троицы происходит почти через неделю, в следующую субботу.

Можно ли ходить на кладбище на Троицу?


Не стоит посещать кладбище на Троицу. В этот важный для христиан день нужно побывать в храме, помолиться и по возможности причаститься.

На Троицу верующие вспоминают, как после своего Вознесения на небеса Господь прислал всем верующим в Него Святого Духа – Утешителя. Этот праздник считается днем рождения Церкви, так как именно после этого события ученики Христа начали проповедь Евангелия по всему миру. Событие это столь значительно и столь радостно, что именно в день Троицы не принято особо поминать усопших. Но Церковь не отворачивается и не забывает о них: для поминовения и посещения кладбища предназначен день накануне Троицы – Троицкая родительская суббота. Более того, в коленопреклоненным молитвах, звучащих на вечерне, которая на Троицу служится сразу после Литургии, есть отдельная молитва об усопших.

Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и иногда бывает невозможно отказаться от похода на кладбище даже в совершенно непредназначенный для этого день. Но даже вынужденно посещая кладбище на Троицу, хорошо бы постараться не забыть о смысле и значении этого дня в церковной истории.

Можно ли загадывать желания на Троицу и какие?


С таким вопросом зачастую обращаются светские люди к своим воцерковленным знакомым, а порой и просто к случайным сайтам в интернете. Но если сайты могут отвечать по-разному, то верующие, как и вся Церковь, скажут вам в одно: приметы, связанные с загадыванием желаний, никак не связаны с православным вероучением и являются чистой воды суеверием. Христиане верят, что к Богу всегда можно обратиться с просьбой, но «обмануть» его, загадав желание в какой-то особый момент времени – не получится. Касается это и загадывания желаний на Троицу.
 
 
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День Святой Троицы - один из двенадцати двунадесятых праздников в церковном календаре.
 
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