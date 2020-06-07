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Помните, как белорусские футболисты обыграли Нидерланды? Этой победе уже 25 лет!

07.06.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Седьмого июня 1995 года состоялся самый памятный матч в истории сборной Беларуси. В день 25-летнего юбилея этой виктории SPORT.TUT.BY вспоминает, как наши футболисты на глазах 37 тысяч болельщиков обыграли на стадионе «Динамо» один из лучших коллективов мира — команду Нидерландов.


Сергей Герасимец и Эдгар Давидс. Фото: ANP

Квалификация к Евро-96 была первым отборочным турниром в истории нашей сборной. Белорусы попали в "группу смерти" с Нидерландами и мощными тогда норвежцами и чехами. А вот от матчей с Мальтами и Люксембургом болельщики ждали четырех побед.

Готовить команду к отборочному циклу доверили 38-летнему Сергею Боровскому, работавшему ранее с «Молодечно».

Уже в первом матче наша сборная могла сотворить сенсацию. В Осло белорусы проиграли очень крепким тогда норвежцам 0:1, пропустив лишь на 88-й минуте.

В следующей игре была одержана победа над Люксембургом (2:0), что лишь укрепило оптимизм болельщиков. Увы, следующие три матча опустили команду Боровского на землю: 0:4 — от Норвегии, 2:4 — от чехов и, наконец, 1:1 дома с Мальтой. Стало очевидно, что задачей теперь будет борьба за четвертое место. Тем более, впереди сборную ждали две игры с могучими нидерландцами.

За две недели до матча костяк «оранжевых» стал победителем Лиги чемпионов в составе «Аякса». Давидс, Де Бур, Ван дер Сар, Овермарс, Клюйверт, Блинд, Зеедорф прилетели в Минск в роли новых суперзвезд и собрали аншлаг у входа в гостиницу «Планета».

Мало кто сомневался в победе гостей, но посмотреть матч вживую все равно пришло 37 тысяч зрителей — как-никак первый приезд в Минск по-настоящему топ-сборной. В этот день в Беларуси официально сменился флаг, но многие болельщики все равно пришли на игру с бело-красно-белым стягом.

Показ матча был довольно своеобразным: в прямом эфире транслировали только первый тайм, а второй шел в записи поздно ночью. Владимир Новицкий тогда сокрушался, что даже в Саудовской Аравии зрители могут смотреть матч живьем.

Как правило, победы аутсайдеров над грандами добываются за счет одной контратаки, каких-то случайностей или благодаря невероятному везению, но этот матч — не тот случай. То ли столь гениальную работу проделал штаб Сергея Боровского, то ли нидерландцы две недели праздновали победу в Лиге чемпионов, то ли они просто недооценили белорусов, но наша команда выиграла абсолютно по делу. За весь матч у ворот Валерия Шанталосова возникло буквально пара острых моментов. Белорусы же ответили эффектным голом Сергея Герасимца, который на скорости опередил защитников, обыграл Ван дер Сара и из-за пределов штрафной пробил с острого угла в пустые ворота.

Сборная Беларуси: Шанталосов, Гуренко, Довнар (Кашенцев, 87), Родненок, Тайков, Зыгмантович, Герасимец, Журавель, Мир. Ромащенко (Антонович, 89), Юсипец, Качуро.

Сборная Нидерландов: Ван дер Сар, де Кок, Блинд (Винтер, 70), Йонк, Фалкс (Нюман, 64), Зеедорф, ван’т Схип, Давидс, Клюйверт, Р. Де Бур, Овермарс.

Беларусь побеждала Нидерланды и в 2007-м, а в 2010-м обыграла в гостях Францию, но именно матч 25-летней давности является самым запоминающимся и ярким.

К слову, через три месяца Сергей Боровский мог и еще раз обыграть Гуса Хиддинка. В игре второго круга в Роттердаме долгое время держался счет 0:0, на 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но в самом конце матча белорусы упустили возможность во второй раз отобрать у Нидерландов очки.


Владимир Журавель и Марк Овермарс. Reuters

Сборная Беларуси в итоге заняла четвертое месте. В нашей группе первыми стали чехи, а нидерландцы — вторыми.

Сергей Боровский был отправлен в отставку в начале следующего отборочного цикла, но вновь возглавил сборную в конце 1999-го, чтобы уже через полгода передать ее Эдуарду Малофееву. После этого работал со многими клубами чемпионата Беларуси. Сейчас входит в тренерский штаб «Ислочи».

Сергей Герасимец через год после этого матча перешел в «Зенит». После завершения карьеры он обосновался в Санкт-Петербурге, где занимается тренерской и преподавательской деятельностью.

Сергей Гуренко вскоре после этой встречи перешел в «Локомотив», который покинул только после звонка от Фабио Капелло, который переманил его в Рим. Отыграв за «Рому», «Парму», «Сарагосу» и «Пьяченцу», вернулся в «Локомотив». До сих пор входит в топ-5 игроков в истории этого клуба по количеству сыгранных матчей. Долгое время был капитаном сборной Беларуси. До апреля 2020-го года возглавлял минское «Динамо».

Петр Качуро сделал хорошую карьеру в английском «Шеффилд Юнайтед». Также играл в Китае и России, а последний свой матч провел за минское «Динамо». Работал во многих белорусских клубах, часто появлялся на телевидении в качестве эксперта.

Владимир Журавель перестал вызываться в сборную в 1997-м году. Был одним из лучших тренеров Беларуси 2010-х, возглавляя «Шахтер», минское и брестское «Динамо». Умер в ноябре 2018 года в возрасте 47 лет после тяжелой болезни.

Валерий Шанталосов считался основным голкипером сборной в 90-е. В 2007-м году его обвиняли в подкупе игроков национальной команды. Дело было закрыто, но в белорусском футболе экс-вратарь считается персоной нон-грата. Работает тренером по вратарям в российском миноре.

Мирослав Ромащенко в 1997-м перешел в московский «Спартак», где стал основным защитником, но из-за тяжелой травмы завершил карьеру в 26 лет. Сейчас ассистирует Станиславу Черчесову в сборной России.

 
Теги: Минск
 
 
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Седьмого июня 1995 года состоялся самый памятный матч в истории сборной Беларуси. Накануне 25-летнего юбилея этой виктории SPORT.TUT.BY вспоминает, как наши футболисты на...
 
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