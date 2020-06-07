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Александр Таболич провел пикет в Гомеле и рассказал, почему хочет, чтобы Беларусь стала, как Швейцария

07.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кампания по выборам Президента РБ, наверное, самая сложная за всю историю, продолжается.

Александр Таболич провел пикет в Гомеле и рассказал, почему хочет, чтобы Беларусь стала, как Швейцария

В эту субботу Гомель посетил один из самых экстравагантных соискателей президентского поста — рок-музыкант Александр Таболич. Дело не только в цветных татуировках и рокерском антураже претендента и прибывшей с ним команды. В общении с журналистами и пришедшими на пикет людьми Александр был также прост и демократичен. Тем более, что часть из присутствующих были гомельскими «металлистами», прибывшими поддержать своего исполнителя.

В президенты он идет неспроста. Его не устраивает нынешнее положение вещей, та ситуация, когда власть оторвана от народа и не слышит людей, ответил Таболич на вопрос блогера Артема Шапорова. Потенциальный кандидат хочет, чтобы Беларусь «стала, как Швейцария».

Александр Таболич выступает за демократическое и разнообразное общество, в котором бы развивались разные культуры. При этом себя он называет сторонником «культурной революции», подразумевая под этим рост общей культуры людей, умение вести диалог и слышать друг друга. Особый приоритет Таболич уделяет белорусской национальной культуре, с гордостью показывая на герб «Погоня» на своей бейсболке. На баннере, который развернули у столика с подписями, рок-музыкант изображен в стилизованной вышиванке.

К политическим революциям Александр Таболич относится отрицательно. «Я против революции, площади, насилия, — говорит претендент в кандидаты. — Посмотрите на Украину. Там произошел Майдан, и теперь они до сих пор бьют друг друга» .

Впрочем, каким образом он станет защищать голоса своих избирателей в день выборов и каким конкретно видит путь демократических преобразований в Беларуси, претендент не уточнил. Александру Таболичу нравится, что на выборы идут не только профессиональные политики, но и многие из тех, кто никогда раньше политикой не занимался.

На вопрос об отношении к Сергею Тихановскому рок-музыкант говорит, что лично его не знает, а в качестве претендента вообще-то зарегистрирована Светлана Тихановская. С его точки зрения, «Страна для жизни» много внимания уделяла негативу. По мнению же Таболича, надо показывать больше позитива. Гомельчане возразили: «Так ведь этим у нас БТ занимается?» Но Александр Таболич дал ответ и на это замечание, сказав, что не против поделиться своим позитивом, которого у него в достатке.

Претендент заявил, что одной из главных проблем считает угрозу независимости Беларуси. По его мнению, в случае дестабилизации некоторые государства могут воспользоваться нестабильностью и покуситься на белорусский суверенитет. В команде потенциального кандидата уточнили, что таким государством может стать Россия.

Ч н команды претендента Юрий Каретников считает, что нужно возвращаться к «белорусским корням, к национальному коду, к нормам и традициям нашей исконной жизни». Как сообщает «Наша Нива», Юрий Каретников — бывший лидер не зарегистрированной организации «Правый Альянс». В 2010 году «Правый альянс» осуществлял охрану кандидата в президенты Владимира Некляева, в 2011 году — заявил о своем самороспуске. В 2019 году было объявлено о назначении Каретникова альтернативным директором «Белорусской газеты». «Белгазета» с интервью с Александром Таболичем была представлена на пикете.

Пикет проходил на согласованной площадке у Гомельского цирка. Здесь же шел сбор подписей за Светлану Тихановскую и Александра Цепкало. Возле «Нового универмага» продолжали собирать подписи гомельчан за Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева и Сергея Череченя.

На вопрос «Сильных Новостей», сколько подписей уже собрано, Александр Таболич шутя ответил: «Миллион. Я ведь тоже — Александр Григорьевич».

На пикете было исполнено несколько песен из репертуара фолк-метал группы «Знич».
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Кампания по выборам Президента РБ, наверное, самая сложная за всю историю, продолжается.
 
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