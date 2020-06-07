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«Не прийти на выборы, значит проголосовать „За“». О чем говорил Виктор Бабарико в Гродно

07.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно 6 июня в одном из торговых залов рынка «Корона» прошла встреча претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико с членами его инициативной группы и прессой. Почти полтора часа экс-глава «Белгазпромбанка» отвечал на вопросы гродненцев.

«Не прийти на выборы, значит проголосовать „За“». О чем говорил Виктор Бабарико в Гродно
В одном из залов рынка «Корона» в субботний вечер собралось более 250 человек. Это не был пикет кандидата в кандидаты в президенты, а именно встреча с инициативной группой. Поэтому обсуждались вопросы безопасности людей, которые сейчас собирают подписи. Виктор Бабарико напомнил, что все делается официально и законно. Отвечая на один из вопросов о возможных провокациях, он ответил, что пока никаких инцидентов не было.

В Гродно Виктор Бабарико приехал после такой же встречи со своей инициативной группой в Бресте. О том, что он говорил там, можно прочитать по ссылке.

Гродненцы же спрашивали кандидата в кандидаты в президенты о частной собственности, фальсификации выборов, реформах государственного строя, спорте, а также отношении Виктора Бабарико к смертной казни.

Виктор Бабарико сразу отметил, что именно Гродно, по его мнению — один из самых красивых городов, который сохранил очарование настоящей Беларуси. А еще вспомнил, что проходил в областном центре 40-дневную военную подготовку во время сборов, когда был студентом, в одной из частей на Фолюше. Люди заулыбались и начали аплодировать. Вообще, каждый ответ заканчивался аплодисментами.

Говоря о власти, Бабарико сказал, что она должна быть децентрализована. Как минимум, мэров городов должны выбирать сами жители. Ведь именно люди на местах знают больше о своих проблемах и понимают, как их решить. Глав облисполкомов можно оставить «на откуп» центральной власти. Пока.

Спрашивали гродненцы и о том, что делать с возможной фальсификацией результатов выборов и стоит ли их игнорировать.

Виктор Бабарико ответил, что фальсификация возможна и на досрочном голосовании, а также на самих выборах. Он убежден, что она может иметь место только там, где люди не пришли на избирательные участки и где возможно вбросить дополнительные бюллетени.

 — Не прийти на выборы, значит проголосовать «За». […] Потому что, если ты не пришел, то за тебя точно проголосуют. Если это не убеждает людей, то я считаю, что это лукавство — потому что потратить полчаса жизни и прийти на выборы и не дать возможность подменить голос может каждый. Вброс — это «довкладывание». И здесь четко надо объяснить людям: «Это не правда, что вы не верите в честность выборов, правда в том, что вы хотите проголосовать за сохранение этой власти. Все».

Затронули на встрече и тему силовых ведомств. Виктор Бабарико заявил, что надо провести реформы и разделение власти, чтобы никто не имел право влиять на каждую из ветвей. Что касается приоритетов государства, то в первую очередь это должны быть здравоохран ие и образование, а уже потом силовые ведомства, штат которых необходимо сокращать.

 — Почему сейчас это не происходит? Потому что мы для власти — «народец», и она от этого народца защищается. Власть условно — 100 тысяч, а народа — 9 миллионов. Для того, чтобы выстроить свою защиту от народа, нужен огромный силовой аппарат. Даже для защиты самого народа не нужен такой аппарат. Белорусы — реально мирные люди, мы окружены нормальными соседями, которые не собираются на нас нападать, и мы ни на кого не хотим нападать. Я очень хотел бы видеть Беларусь нейтральной страной. В то же время, я уверен в том, что в наших силовых структурах есть множество офицеров, которые понимают, что они должны защищать народ. Вы — народная армия, вы — народная милиция, и вы те, кто должны защищать. Сейчас этого, к сожалению не происходит. […] Вас не будут уважать не из-за того, что вы стреляли в свой народ, что вы относились по-хамски к детям, к своим людям. Вас не будут уважать, за то, что вы убили и убиваете будущее. Что действия направлены не против людей, хотя так не должно быть и это страшно, а против будущего, в том числе и их детей. И когда это станет понятно, вот тогда все будет хорошо. Я в этом уверен.

Гродненцы поинтересовались у Бабарико его отношением к смертной казни.

 — Я категорически против, потому что считаю смертную казнь — местью, а месть — это удел слабых. Я же уверен, что белорусы — народ сильный. Я не готов продавливать это решение силой. Людям надо объяснять и разговаривать. И когда, мы увидим, что в Беларуси сформировался консенсус, то можно проводить референдум.

Но президент, уверен Виктор Бабарико, может приостановить применение смертной казни.

Виктор Бабарико также говорил, что сейчас в белорусском обществе есть подъем и гражданская инициатива. Что касается того, что будет, если он не станет президентом, он ответил, что хорошо понимает ответственность перед людьми.

 — Я не знаю, перед каким количеством людей я буду отвечать 9 августа — перед девятью миллионами или перед другим числом людей. В зависимости от условий я буду принимать решение.

Он также сказал, что никогда в жизни не предавал друзей и людей, которые на него надеялись

 — Я буду идти до конца, — сказал он.

Один из гродненцев поинтересовался: «Может ли шахматист, играя белыми, победить хоккеиста на его поле?»

 — Да, если с хоккеиста снять коньки, а хоккейное поле расчертить черно-белыми [квадратами] восемь на восемь.

Когда встреча закончилась, Виктор Бабарико вышел на улицу. Люди из зала устремились за ним и не отпускали его еще минут 20, благодарили за встречу, просили вместе сфотографировать и дарили подарки. В помещение же часть людей оставляли свои подписи за кандидаты в кандидаты в президенты, обсуждая слова Бабарико о том, что задача собрать миллион подписей — очень амбициозная, но реальная ли?
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно 6 июня в одном из торговых залов рынка «Корона» прошла встреча претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико с членами его инициативной группы и...
 
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