Мы можем сделать страну лучше. Свежая подборка плохих ремонтов. 100-й выпуск «Доски позора»

Источник материала: Tut.by

Сегодня выходит 100-й выпуск « Доски позора ». С момента первого выхода прошло почти два года и за это время в наших архивах — сотни фотографий от читателей с самыми разными проблемами. Рубрику заметили и те, в чьи служебные обязанности входит заниматься благоустройством и ремонтами. Радует, что мы все чаще стали видеть не отписки в стиле «денег нет» как реакцию на публикации, а реальные дела. А это значит, что дело сдвинулось с мертвой точки и у нас есть шанс сделать страну лучше. Продолжаем!

Мост через реку Иса в деревне Ягодная Барановичского района после публикации на «Доске позора» не отремонтировали, но закрыли. Есть надежда, что местные власти определились, у кого на балансе он числится и ремонт все же будет сделан. Иначе как людям за грибами-ягодами в лес попасть?





Минск, проспект Пушкина, 49. Около первого подъезда, в месте, где менялись трубы, провалился новый тротуар. Люди пишут, что с ремонтом не спешат. На фото мы видим ограждение, а это говорит о том, что как минимум проблему заметили.





Минск, пешеходная дорожка возле магазина «Соседи» на улице Громова, 20. Зацените ее состояние после ремонта:





К слову — похоже, такое качество выполненных работ приемщиков не устроило — дорожку на этой неделе переделывали. Теперь там вот так:





Минск, улица Сердича, 22, третий подъезд. Говорят, что недавно здесь стояла светодиодная лампа с датчиком движения. Судя по отверстиям в стене, здесь сменилось не одно поколение светильников, пока не пришли абсолютному минимализму.





Гомель, улица Советская, 57. Центр города, тротуар требует ремонта.





Бобруйск, улица Октябрьская, 165. Автор фото пишет, 40 лет назад при строительстве дома была допущена ошибка в проекте отвода воды из дворовой территории и теперь вода с улицы после дождя собирается прямо под подъездами дома.





«Получается озеро, в глубоком детстве мы с соседскими детьми купались в нем», — сообщается в письме. Получается, что 40 лет люди живут с болотом под окнами? На фото ниже — плавсредство в луже под подъездом. Неужели это нормально?





Могилев, улица Надежды Крупской, 70. Дом новый. Люди пишут, что сдавали его с недоделками и не полностью смонтированными инженерными системами. «После этого у людей отваливалась штукатурка со стен, лопались стеклопакеты и сами пластиковые рамы, крыша текла с первого дня», — сообщает житель новостройки.













В письме говорится, что устраняются недоделки неспешно. Также нам предоставили ответы местных властей на обращение по поводу протекающей крыши. В них утверждается, что она была отремонтирована 19 мая. Вероятно, что ремонт не помог — эти фото были сделаны 31.05 — 02.06 этого года.





Бобруйск, улица Интернациональная, напротив автотранспортного колледжа. Раньше в этом «кармане» росло дерево. Его спилили больше 10 лет назад, но на его месте ничего не посадили и пустующий кусок не замостили.





Барановичи, улица Космонавтов, 4а, выход из четвертого подъезда. Люди пишут, что даже после небольшого дождя у выхода из подъезда собирается глубокая лужа. Жильцы в дом попадают по древним скамейкам. Правда, большинство жителей подъезда — пенсионеры, и им не под силу такой паркур.





Светлогорск, улица Паричская, 14. Здесь неисправна ливневая канализация. В подъезд после хорошего дождя можно пройти только по лавочке. Нам пишут, что заявки в местную диспетчерскую подавались неоднократно, но проблема не решается.





Детская площадка возле Дома Милосердия в Минске. Судя по фото, она небезопасна для детей: видны отломанные куски и трещины с острыми краями, у качелей нет седушек, из земли торчат железные трубы, на круговой карусели демонтированы все фигурки кроме одной.













Зеленый Бор, Смолевичский район. Как вам «благоустройство» автобусной остановки?





Минск. Остановка общественного транспорта напротив кинотеатра «Салют» в Серебрянке.





Так была выполнена заявка на ремонт дверной коробки силами специалистов ЖЭС № 126 Фрунзенского района Минска в доме № 1 по улице Жиновича, 1. На этом фото — проблема, отломан кусок деревянной части проема (дверь явно кто-то открыл «с ноги»):





Починили косяк по простому — отломанную часть перевернули и прикрутили на место саморезами.





А это уже умелец-сантехник трубы отопления смонтировал. Как умел, так и сделал.





Здесь вопрос к плиточнику — каким инструментом он делал отверстия в плитке?





Брест, улица Советская, 97. Во входную дверь в подъезд, вместо запорного устройства типа кодового замка или домофонной системы, врезали обычный квартирный замок. Наверное, так надежнее.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.