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Старо, как мир: маски, которые носят люди

07.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новую эру COVID-19 многие уже привыкли носить маски для защиты от этого опасного вируса.

Старо, как мир: маски, которые носят люди
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Однако ношение масок в попытке отразить болезнь старо, как мир. Впрочем, не всегда их применение было уместно, пишет 1x.com.
До того, как ученые обнаружили бактерии и вирусы, люди носили маски, чтобы остановить запахи, которые считались причиной болезней. Во времена бубонной чумы 1600-х годов считалось, что болезнь возникает из-за гнилостного воздуха, исходящего из земли, а не, как мы теперь знаем, от укусов блох, которые путешествовали на крысах. Соответственно, маски обычно носили могильщики, дрессировщики и медицинские работники.

Другое убеждение заключалось в том, что чума распространялась птицами — так родилась Чумная маска для врачей. Эти маски были удлиненной формы, чем-то напоминающие птичьи клювы, с двумя ноздрями, которые могли быть заполнены благовониями. Предполагалось, что эта маска отпугивает птиц, хотя часто она имела побочный эффект — до смерти пугала пациентов.

Впоследствии, конечно, в медицине регулярно и эффективно использовались маски в качестве барьеров против бактериальных и вирусных заболеваний.
Не только медики, но и работники в других областях, таких как дорожники, шахтеры, сварщики и пожарные, использовали маски для защиты от пыли, искр и дыма.

Носили маски также для маскировки. Например, во время костюмированных балов на венецианских карнавалах гуляки в масках могли вести себя распутно, нарушая все запреты морали. И это могло сойти с рук.

Преступники, конечно, усовершенствовали использование масок в качестве маскировки.
Маски также широко использовались в раннем театре, помогая зрителям точно читать эмоции персонажей. Греки использовали счастливые маски для комедии, а грустные для трагедий. Японцы же использовали цветные маски для отражения личности: красный символизировал верность, героизм и смелость, голубой — мудрость, желтый жестокость и т.д.

Маски часто ассоциируются с ритуалами и церемониями, от тайных обществ до шаманов и колдунов.

Многие африканские маски были в виде животных, что позволяло говорить с духами животных и получать советы. Точно так же шаманы практиковали ритуальные церемонии, чтобы отметить различные стадии жизни, такие как рождение и смерть, или как защиту от зла или успокоение богов.

Египтяне создали Маски смерти, которые позволяют духам узнавать умерших, разрешая их душам обитать в мумифицированных трупах.
Маски являются обычным явлением в мире спорта: они защищают от ударов или позволяют дайвером дышать под водой в течение продолжительного времени.

Иными словами, маски имели долгое и неоднозначное использование в разных сферах в истории человечества.

Мы все идем по жизни, примеривая различные маски, физические или эмоциональные, но следует высказывание французского писателя Андре Бертье:

«Мы все носим маски, и приходит время, когда мы не можем снять их, не удалив часть нашей собственной кожи…»
 
 
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В новую эру COVID-19 многие уже привыкли носить маски для защиты от этого опасного вируса.
 
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