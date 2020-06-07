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В Эстонии на автозаправке мужчина открыл огонь по людям: есть убитые, пострадали дети

07.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Эстонии на автозаправке мужчина открыл огонь по людям: есть убитые, пострадали дети

В Эстонии мужчина вначале попал в аварию возле АЗС, но скрылся с места происшествия, потом вернулся и начал стрелять по людям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции и погранохраны.

ЧП произошло в Пярнуском уезде Эстонии в ночь на воскресенье 7 июня. В результате убиты двое, ранены три человека, среди пострадавших – двое малолетних детей.

Сообщается, что вначале 32-летний водитель Subaru устроил ДТП, но скрылся с места аварии. Однако после этого он вернулся и стал стрелять по мотоциклисту, который впоследствии умер от полученных ранений. Подозреваемый также стал стрелять по машине, в которой находились мужчина, женщина и два ребенка в возрасте трех и пяти лет. Женщина от полученных ран скончалась, мужчина с детьми с ранениями были госпитализированы.

Как сообщает портал ERR, скончавшаяся женщина приходилась бабушкой пострадавшим детям, она работала в местной аптеке.

На пресс-конференции в воскресенье утром Ляэнеский префект полиции Кайдо Кыплас сообщил журналистам, что после стрельбы мужчина некоторое время был на территории автозаправки, потом скрылся в лесу. Более 50 сотрудников полиции оцепили территорию и перекрыли ближайшие дороги. Сообщается, что подозреваемый стрелял в полицейских, однако недалеко от заправки его задержали.

Префект также предположил, что машина, по которой пришлась стрельба, похоже, просто проезжала мимо. Связи между стрелком и убитым мотоциклистом не найдено. У подозреваемого есть разрешение на ношение огнестрельного оружия. Также сообщается, что дача стрелка находится неподалеку, сам он живет и работает в столице. Отчего стрелок решился на подобное, пока неизвестно.

По информации ведущего прокурора Кристине Тамм, у стрелка до этого были проблемы с законом. Прокурор предположил, что перед происшествием подозреваемый злоупотребил алкоголем.

Фото: NIPA/Timur Nisametdinov

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В Эстонии мужчина вначале попал в аварию возле АЗС, но скрылся с места происшествия, потом вернулся и начал стрелять по людям. Об этом сообщает РИА Новости со...
 
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