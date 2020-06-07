Профессиональный праздник отмечают Вороновские мелиораторы

Источник материала: Вороновская газета





Немалый вклад в развитие аграрного сектора вносит мелиорация. Правда, сегодня речь идет не о том, чтобы отвоевывать земли у болот, а чтобы приводить в порядок существующие мелиоративные системы. Легким этот труд не назовешь. Здесь требуются технически грамотные, дальновидные, умеющие использовать новейшие достижения агрономии люди. Поскольку трудятся они на открытом воздухе в любую погоду и время года, не занимать им выносливости и закалки. Именно такие специалисты и составляют основу Вороновского ПМС. Накануне их профессионального праздника журналисты «ВГ» познакомились с рабочим ритмом предприятия.







Директор ПМС Станислав Бурч.

В помощь аграриям

Вороновское предприятие мелиоративных систем — самое крупное на Гродненщине. Входит в пятерку лучших в своей сфере. Его труженики поддерживают в порядке около шестидесяти тысяч гектаров мелиорированных земель в Вороновском и Лидском районах.







Начальник ППО Оксана Василькова, юрисконсульт Мария Козловская, экономист Ирина Фурман, инженер по кадастру Наталья Наривончик.

— Мелиоративные системы постепенно стареют и изнашиваются. Для того чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, нужно вкладывать немалые денежные средства, — обрисовал сложившуюся ситуацию директор Вороновского ПМС Станислав Бурч. — А чтобы модернизировать предприятие, нужно эти средства заработать. Мы беремся за любую работу, стараемся участвовать в различных тендерах, ищем новые объекты, партнеров. При этом дорожим старыми деловыми связями. Постоянными заказчиками являются все сельхозпредприятия Вороновщины. Наиболее активно с нами сотрудничают КСУП «Больтишки», «Гирки», «ГМК-Агро», Вороновский филиал облпотребобщества. В прошлом месяце вышли за пределы обслуживаемых районов — были заняты в Ивьевском на укладке дренажа. За четыре месяца текущего года в общем объеме работ основной вид деятельности — мелиорация — составил 51%. Из непрофильных услуг наиболее востребованы транспортные, по сносу зданий. Благодаря мягкой зиме смогли пахать, дисковать — с начала года выполнили 260% работ к уровню прошлого года, объекты сдали в срок. Так, в апреле сдали реконструированную большую мелиоративную систему «Радунька» площадью 229,7 гектара. Ее реконструкцию за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, начали еще в минувшем году. Обновленные луговые поля уже оценили аграрии КСУП «Дотишки». Для них готовим еще один объект, который также носит название «Радунька».







Бухгалтер Аэлита Жалис, главный бухгалтер Кристина Валюкевич, заместитель главного бухгалтера Анна Радкевич.

Параллельно мелиораторы занимаются техническим уходом за мелиоративными системами. Пять механизированных звеньев выходят на окос каналов. Чтобы соблюдался водно-воздушный режим площадей, работники предприятия ремонтируют заиленные, поросшие кустарником тринадцать километров каналов мелиоративной системы «Пелеса», чистят сооружения. В конце мая приступили к реконструкции мелиоративной системы «Ваверка» Лидского района. Объект мощностью 235 га планируют закончить в следующем году, в текущем освоят около 400 тысяч рублей, выделенных из республиканского бюджета.

Вместо поросли — луга

Уже не узнать поля возле деревни Радюнцы, где полным ходом реконструируется мелиоративная система «Радунька». Каналы очищены полностью. А кустарник практически убран — 75% его вырублено и выкорчевано, благодаря чему мелиораторы заготовили 600 кубов древесины.







Машинист бульдозера Виктор Ульбин и прораб Виталий Селиверстов.

Техника гудит в разных точках объекта площадью в 355 гектаров. Большой фронт работы у машиниста бульдозера Виктора Ульбина, который сгребает в волы выкорчеванный кустарник. Настроен серьезно: глаза боятся, а руки делают. Не менее ответственный участок работы у машиниста экскаватора Ивана Козловского и механизатора Андрея Волынца. Вдвоем они должны промыть двадцать километров старого дренажа. Управляются мелиораторы неплохо: опыт в этом деле есть, а трудолюбия им не занимать.

— На реконструкцию этого объекта в текущем году из областного бюджета выделено шестьсот тысяч рублей. Его сдача планируется в следующем. Но если позволят денежные средства, сможем его реконструировать до нового года — силы есть, техника позволяет, — очертил планы Станислав Люциянович.







Главный инженер Артур Пилипайть, механизатор Андрей Волынец и машинист экскаватора Иван Козловский.

Люди с твердым характером

Только такие добиваются результатов в профессии. В этом уверены работники Вороновского ПМС. Их ни много ни мало — 140 человек.

— Все трудятся слаженно, оно и понятно: общее дело делаем, — рассказал директор предприятия. — Качественно выполняют работы машинисты экскаватора Иван Запасник, Иван Бандалевич, машинисты бульдозера Дмитрий Колябин, Иван Балбатун, водитель погрузчика Иван Кахоцкий. Не считаются с личным временем водители по перевозке техники Франц Адамицкий и Петр Субботин. Дисциплинированные водители по перевозке людей: Станислав Кавчуга, Леонид Радивон, Чеслав Оковицкий, Иван Шимак, Вацлав Сальманович, Вячеслав Ущенчик. В срок доставляют грузы водители МАЗов Павел Стефанович, Валерий Масюкевич, Сергей Наркевич. Мелиоративные системы после ремонта и реконструкции работают как часы благодаря бригадам по укладке дренажа: Рышарду Эйсмонту, Сергею Губейко, Антону Дайлидко, Иосифу Дайлидко, Леокадии Амбражук, механизаторам по техобслуживанию Анатолию и Виталию Амбражукам, Александру Власенко, Дмитрию Синявскому, Павлу Бренько, Руслану Жуковскому, Денису Прокоповичу, Марьяну Винарскому, Виталию Саковичу, Вячеславу Садовскому, Ивану Валюкевичу. Вслед за ними на облагороженные поля выходят на вспашку и дисковку ответственные механизаторы Станислав Оковицкий, Валерий Фурман. Не подводит возглавляемая прорабом Валерием Невошем строительная бригада по изготовлению бетона, разборке зданий и сооружений: Даниила Ясевич, Анатолий Григилевич, Андрей Некревич. Наш надежный тыл — супруги Валюкевичи. Главный бухгалтер Кристина Станиславовна работает в отрасли около 30-ти лет, у главного механика Вацлава Антоновича 36 лет стажа. Всегда можно положиться и на слесаря Яна Гумбера, сварщиков Ивана Валюкевича, Михаила Капусту, токарей Александра Юзвика, Виталия Каспера, рабочих Валерия Недведского, Виталия Козловского, Евгения Агеева, Николая Острейко и других. Уважаемые коллеги и ветераны отрасли, с Днем мелиоратора! Пусть для вас не будет преград ни на работе, ни в личной жизни.







Механизированное звено по окоске каналов: Виталий Сакович, Александр Власенко, Дмитрий Синявский, Павел Бренько, Чеслав Садовский.

К профессиональному празднику награждены лучшие труженики. Благодарность председателя райисполкома объявлена машинисту бульдозера Виктору Ульбину. Благодарственного письма райсовета депутатов удостоены прораб Виталий Селиверстов и тракторист Валерий Фурман, Грамоты УП «Гродномелиоводхоз» — тракторист Евгений Жуковский, машинист экскаватора Максим Завадский, машинист бульдозера Виталий Козловский, водитель Александр Янкевич. Почетная грамота районного комитета профсоюза работников АПК вручена машинисту экскаватора Ивану Козловскому. Благодарность председателя райкома профсоюза работников АПК объявлена машинисту экскаватора Юрию Саковичу и водителю Евгению Козлову, Благодарность председателя районного объединения профсоюзов — машинисту экскаватора Ивану Ючу и трактористу Францу Келю. Благодарственным письмом и памятным подарком от районной организации «Белорусского союза женщин» награждена экономист Ирина Фурман. Двадцати работникам вручены почетные грамоты ПМС и первички профсоюза предприятия.







Во время производственного совещания.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

УНП 500026456.