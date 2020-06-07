Высококлассный инкубатор для новорожденных подарили несвижской больнице

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В акушерском отделении УЗ «Несвижская центральная районная больница» появилось новое замечательное приобретение — инкубатор интенсивной терапии высокого класса для новорожденных.

Это медицинское оборудование предназначено для эффективного выхаживания и организации качественного лечения ослабленных и недоношенных детей в отделениях неотложной педиатрии и в родильных домах. Оно гарантирует надежную защиту новорожденного от воздействия окружающей среды, создавая необходимый микроклимат для сохранения жизни и последующего развития малыша.









Как рассказала главный врач ЦРБ Виктория Праженик, приобретение нового оборудования стало возможным благодаря реализации гуманитарного проекта, основной целью которого было создание надлежащих условий для поддержания всех основных функций жизнедеятельности недоношенных младенцев, а также малышей, родившихся с явно выраженной патологией, представляющей серьезную угрозу для их жизни и общего состояния здоровья и, собственно, приобретение инкубатора для новорожденных. Изначально гуманитарный проект предполагал привлечение безвозмездной иностранной помощи, однако, благодаря тому, что информация о проекте была размещена на сайтах больницы и Минского областного исполнительного комитета, она не осталась незамеченной.

В апреле прошлого года с руководством ЦРБ связались представители ООО «ПРОСТО РИТЕЙЛ». Они предложили провести акцию, в ходе которой часть суммы от проданного в сети кофе шла на приобретение высококлассного инкубатора для новорожденных. Акция «Большая Маленькая Жизнь» длилась с мая по ноябрь 2019 года, еще некоторое время понадобилось на закупку и оформление документов. И вот на прошлой неделе инкубатор был установлен и сразу включен в работу.

Как рассказала врач-неонатолог акушерского отделения Несвижской ЦРБ Светлана Гриценко, это произошло как нельзя кстати — в отделении как раз родился ребенок с низкой массой тела, который нуждался в особом уходе, а инкубатор, который уже работал здесь, был занят.

— Мы получили очень нужное для отделения приобретение, — отметила Светлана Борисовна. — К сожалению, с каждым годом детей, нуждающихся в выхаживании, рождается всё больше, поэтому наличие умного оборудования, которое поддерживает правильную температуру тела крохи, регулирует влажность воздуха в кувезе, борется с гипоксией у младенца — это жизненная необходимость. «Наблюдая» за состоянием новорожденного, эта настоящая «техноняня» поддерживает заданные параметры, а в случае отклонения от них оповещает медиков сигнализацией тревоги… Сами понимаете, насколько подобное оборудование способно улучшить качество оказываемой маленькому пациенту медицинской помощи!

Если обратиться к цифрам, то в акушерском отделении УЗ «Несвижская центральная районная больница» ежегодно рождается от 250 до 300 новорожденных. В нем созданы все условия для оказания медицинской помощи детям. 10 — 15% из родившихся новорожденных нуждаются в кувезном режиме. Это недоношенные, маловесные к сроку родов дети, новорожденные с желтухой, дети, требующие постреанимационной помощи, респираторной поддержки и кислородотерапии. И теперь эти самые маленькие пациенты, которые так нуждаются в нашей заботе и любви, будут получать еще более качественную медицинскую помощь.

Софья ЛЮБАНЕЦ.