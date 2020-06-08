Могилёв, каким вы его еще не видели. Чем этот город завоевывает сердца и почему туда нужно съездить каждому?

Источник материала: ОНТ

В субботу Александр Лукашенко посетил Могилевскую область, где встретился с активом региона и поговорил с могилевчанами. И здесь речь шла о будущем. Но теперь уже не в масштабах страны, а в пределах области.

Началась поездка с оценки благоустройства города. Вывести инфраструктуру на качественно новый уровень Президент поручил несколько лет назад, и за это время облик областного центра серьёзно изменился. Выросли современные жилые кварталы, капитально отремонтировали дороги, реконструированы Дворец культуры, футбольный манеж, теннисные корты, школы и областной родильный дом. На очереди строительство кардиохирургического корпуса областной больницы, поликлиники в жилом районе «Казимировка», ФОК с бассейнами в микрорайоне «Фатина», а также новый путепровод, чтобы разгрузить интенсивный трафик.

Да, перемены видны и заметны. За это Александр Лукашенко похвалил губернатора Леонида Зайца, который возглавил регион год назад. Впрочем, на встрече с областным активом Глава государства сформулировал ключевые задачи для Могилевщины.

В промышленности следует выработать программу развития для каждого предприятия. Необходимо активизировать развитие юго-востока Могилёвщины. Выполнение программы развития АПК позволит увеличить выручку сельхозорганизаций на треть. Вырастет зарплата на селе. И на особом контроле остаются инвестпроекты на крупнейших предприятиях. Среди них «Химволокно», «Белшина», «Моготекс», «Завод газетной бумаги».

Сегодня Могилев действительно не такой, как был вчера. Город расцвел, похорошел, но не потерял в комфорте. Игорь Тур, который сопровождал Главу государства в поездке, решил остаться в Могилеве еще на денек, чтобы узнать, что в нем поменялось и чем гордятся его жители.





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