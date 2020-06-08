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В суде Минского района продолжаются слушания по делу о смертельной передозировке наркотиками
Источник материала: БTНа скамье подсудимых 38-летний ранее судимый мужчина. По версии следствия, в декабре прошлого года житель Минского района приобрел полграмма метадона. Установлено, что инъекции делал себе и угощал знакомых. 31 декабря хозяин квартиры и его приятели очередной раз укололись. Один из гостей после этого умер от острого отравления. В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела - за создание притона и за оборот наркотиков, повлекший смерть человека. 5-я часть статьи 328 предполагает до 25 лет тюрьмы.
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На скамье подсудимых 38-летний ранее судимый мужчина. По версии следствия, в декабре прошлого года житель Минского района приобрел полграмма метадона. Установлено,...
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