ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В суде Минского района продолжаются слушания по делу о смертельной передозировке наркотиками

08.06.2020 09:06 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На скамье подсудимых 38-летний ранее судимый мужчина. По версии следствия, в декабре прошлого года житель Минского района приобрел полграмма метадона. Установлено, что инъекции делал себе и угощал знакомых. 31 декабря хозяин квартиры и его приятели очередной раз укололись. Один из гостей после этого умер от острого отравления. В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела - за создание притона и за оборот наркотиков, повлекший смерть человека. 5-я часть статьи 328 предполагает до 25 лет тюрьмы. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На скамье подсудимых 38-летний ранее судимый мужчина. По версии следствия, в декабре прошлого года житель Минского района приобрел полграмма метадона. Установлено,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилёв, каким вы его еще не видели. Чем этот город завоевывает сердца и почему туда нужно съездить каждому?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Lida.Info

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика