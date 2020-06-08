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Ученые создали уникальную программу, которая позволяет по голосу определить депрессию и болезни гортани

08.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь человека меняется в зависимости от типа расстройства. Созданная программа - первая в мире.



Новосибирские ученые создали первую в мире программу, с помощью которой можно диагностировать депрессию и развитие болезней гортани. Запатентованная методика позволяет определять нарушения, проводя цифровую обработку звука, сообщает sib-science.info.

Уникальность программы заключается в алгоритме цифровой обработки голосового сигнала, который позволяет обнаружить связь между изменениями голоса и психоэмоциональными нарушениями говорящего.

Человек записывает на диктофон несколько фраз, далее звуковая волна преобразуется в цифровой сигнал. Затем программа обрабатывает эту звуковую волну, рассчитывая колебания частот, мощность звука, и строит кривую. Полученные параметры сравниваются с эталонными. Для работы системы нужен микрофон, специальная аудиокарта и компьютер с программным обеспечением.


«Чтобы понять, как работает программа, приведу пример. Допустим, что есть параметр звука X, который у нормального человека 0,2—0,3, а у человека с явным психоэмоциональным нарушением равен 5. Отсюда мы можем прийти к выводу, что у человека есть симптомы, к примеру, аутоагрессии. Именно эту корреляцию мы искали и нашли», – пояснила соавтор разработки Дарья Боровикова.

Программа может определять не только депрессию, но и функциональные нарушения голоса, которые способны привести к стойким органическим изменениям в гортани. Речь идет о ларингитах, хордитах, узелках и полипах голосовых складок, папилломатозе гортани и других, отмечают исследователи.
 
 
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Речь человека меняется в зависимости от типа расстройства. Созданная программа - первая в мире.
 
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