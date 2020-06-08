Идеальный провал: «столпы режима» показали, как не надо поддерживать

Где эти «неуловимые призраки», собравшие, по утверждению руководителя инициативной группы главы государства, председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды, 200 тысяч автографов за считанные дни? Пишет

Долгое время сторонники руководителя страны отнекивались: мол, нам и ходить-то особо никуда не надо, к нам в приемные «Белой Руси» люди сами толпами идут, чтобы «расписаться за стабильность». Но в итоге все-таки было решено провести показательный пикет. Однако даже качественно организовать разовую постановку для учреждений, поддерживающих Лукашенко, оказалось неразрешимой проблемой.





В пятницу у минского торгового центра Dana Mall выставили 6 палаток: по две от ФПБ, «Белой Руси» и БРСМ. К ним организованно выстроились очереди общей численностью несколько десятков человек.









Количество участников этого перфоманса уже само по себе было показательно. На следующий день в Волковыске очередь желающих поставить подпись за Светлану Тихановскую достигало 150 человек. А тут в столице опоры власти, как их называл сам Александр Лукашенко, собрали раза в два меньше.





Мало того, и эти участники массовки наплевали на конспирацию. Отыграв свою роль, они направлялись к припаркованным неподалеку автобусам, на которых «самостоятельно» и «по зову сердца» прибыли «подписаться за президента».









То есть, на минуточку, ФПБ с ее «миллионным членством», «Белая Русь» и БРСМ, декларирующие численность сотни тысяч человек на каждую из организаций, собрали на эксклюзивное представление мизерное количество статистов. С такими «опорами», пожалуй, враги уже не нужны.









Фото Святослава Зоркого, kp.by





Провал был бы оглушительным, но не идеальным без сценки, украсившей действо. Креативщики из БРСМ решили, что на акции надо поприставать к журналистам с вопросами типа «почем Родину продаете?» Закончилось это тем, что «патриоты» накинулись на своего: Сколько вам заплатили?» Да не на кого-нибудь, а на руководителя инициативной группы Александра Лукашенко! Пикантности добавляет то, что бээрэсэмовцы не узнали бывшего главу собственной организации.













С такими «опорами», пожалуй, враги уже не нужны.