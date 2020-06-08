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В Чаусском районе водителя Ford в результате аварии выбросило через багажник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июня примерно в полтретьего дня возле деревни Благовичи Чаусского района перевернулся автомобиль.
Как
Пострадавший доставлен в больницу. Отмечается, что водитель не был пристёгнут ремнями безопасности.
Неделей ранее в Солигорске BMW наехал на бордюрный камень и перевернулся.
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Новости Беларуси. 7 июня примерно в полтретьего дня возле деревни Благовичи Чаусского района перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, 33-летний водитель...
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