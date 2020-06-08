На прошлой неделе состоялась встреча руководства района и жильцов дома № 15 по улице Строителей по поводу проблем с горячим водоснабжением.
Подробности читайте в печатном номере «СП».
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Решится ли проблема с горячей водой у жильцов дома № 15 по улице Строителей?
08.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
На прошлой неделе состоялась встреча руководства района и жильцов дома № 15 по улице Строителей по поводу проблем с горячим водоснабжением.
Подробности читайте в печатном номере «СП».
(Visited 2 times, 2 visits today)
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На прошлой неделе состоялась встреча руководства района и жильцов дома № 15 по улице Строителей по поводу проблем с горячим
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