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Решится ли проблема с горячей водой у жильцов дома № 15 по улице Строителей?

08.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Решится ли проблема с горячей водой у жильцов дома № 15 по улице Строителей?

На прошлой неделе состоялась встреча руководства района и жильцов дома № 15 по улице Строителей по поводу проблем с горячим водоснабжением.

Решится ли проблема с горячей водой у жильцов дома № 15 по улице Строителей?
Решится ли проблема с горячей водой у жильцов дома № 15 по улице Строителей?

Подробности читайте в печатном номере «СП».


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На прошлой неделе состоялась встреча руководства района и жильцов дома № 15 по улице Строителей по поводу проблем с горячим
 
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