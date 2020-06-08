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Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Праздник Троицы, тёплая летняя погода, сбор подписей за кандидатов в кандидаты - всё это располагало брестчан к прогулкам на свежем воздухе в минувший выходной день. Такое впечатление, что эпидемия кароновируса остались где-то позади. Молодёжь при встрече устраивает обнимашки, а старшее поколение даже в очереди не закрывает лицо маской.

Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

На улице много музыкантов, появились живые скульптуры - надо как-то зарабатывать после вынужденного простоя.

Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

На Советской тусовались байкеры приехавшие из разных регионов Беларуси. В общем, вполне себе мирная жизнь, такая как до появления COVID-19.

Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

Свернул с улицы к себе во двор, а из соседнего подъезда выходят женщины врачи в защитных костюмах и поливают друг другу руки дезинфицирующим раствором. В машине скорой помощи водитель тоже соответствующе одет.

Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

Соседи по дому спрашивают: «Что «космонавты» кого-то забрали?». Отвечаю: «Вроде бы нет. Наверное, анализы приезжали брать».

 
 
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  Праздник Троицы, тёплая летняя погода, сбор подписей за кандидатов в кандидаты - всё это располагало брестчан к прогулкам на свежем воздухе в минувший выходной...
 
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