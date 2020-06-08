Как брестчане отдыхали в выходные на улице Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Праздник Троицы, тёплая летняя погода, сбор подписей за кандидатов в кандидаты - всё это располагало брестчан к прогулкам на свежем воздухе в минувший выходной день. Такое впечатление, что эпидемия кароновируса остались где-то позади. Молодёжь при встрече устраивает обнимашки, а старшее поколение даже в очереди не закрывает лицо маской.





На улице много музыкантов, появились живые скульптуры - надо как-то зарабатывать после вынужденного простоя.





На Советской тусовались байкеры приехавшие из разных регионов Беларуси. В общем, вполне себе мирная жизнь, такая как до появления COVID-19.





Свернул с улицы к себе во двор, а из соседнего подъезда выходят женщины врачи в защитных костюмах и поливают друг другу руки дезинфицирующим раствором. В машине скорой помощи водитель тоже соответствующе одет.





Соседи по дому спрашивают: «Что «космонавты» кого-то забрали?». Отвечаю: «Вроде бы нет. Наверное, анализы приезжали брать».