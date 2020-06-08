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«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу в редакцию Медиа-Полесья обратился житель агрогородка Плещицы Владимир. Дело в том, что утром в пятницу его старшую дочь искусала собака, но ни участковый, ни служба по отлову животных к ним до сих пор не приехали.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

Квартал, в котором живёт семья Владимира, новый. Заселённых домов немного, вокруг сплошная стройка. Подъездные дороги в ямах, а после дождей превращаются в сплошную грязь.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

Владимир и его супруга – многодетные родители, воспитывают 4-х дочек. Меньше года назад семья переехала из Пинска в собственный дом на улице Фруктовой. Старшая из девочек, Серафима, ходит в школу, ещё двое, Ефросинья и Василиса, в садик, а самая младшая, Евсевия, дома с мамой.

— В пятницу, 5 июня, дочка собралась в пришкольный лагерь. Серафима в семье старшая, во всём равняется на маму и хочет быть самостоятельной, поэтому и на остановку ходит сама. Детей на остановке забирает школьный автобус в 8.10. Она вышла из дома около 7.55 утра. Я в это время собирался отвезти младших детей в садик. Через 5 минут позвонила Серафима и сказала, что её покусала собака. Я сел в машину и поехал. Вижу, дочь вся в грязи и плачет. Рядом стоят две женщины, успокаивают.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

Место происшествия

— Серафима рассказала, что она, как обычно, шла по дороге на остановку. Впереди шла женщина. Когда увязалась собака, дочка не поняла. Серафима пришла на остановку и стала ждать автобус. Собака села неподалёку. Когда женщина скрылась из вида, собака на неё набросилась, повалила в грязь и начала кусать. Дочка закричала, начала звать на помощь. На её крик прибежали женщины и отогнали собаку. Если бы не они, даже не знаю, что могло произойти.

— Сразу поехали на местный ФАП. Пока фельдшер обрабатывал раны, привёз дочке из дома чистую одежду, после чего отправились в травмпункт. В приёмном отделении врач осмотрел раны, всё зафиксировал. Дочке сделали прививку от бешенства. Всего нужно сделать 6 уколов. На следующую прививку в понедельник поедем в детскую поликлинику.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

— После травмпункта я отвёз дочь домой, а сам отправился в сельисполком. Председатель Ольга Медведь уже была в курсе произошедшего и посоветовала обратиться в милицию. Она единственная, кто поинтересовалась состоянием ребёнка. Около 15 часов к нам приехал дежурный по району, принял заявление, опросил дочку и попросил показать место, где всё произошло. После осмотра места происшествия милиционер сказал, что дальше делом будет заниматься участковый, но сейчас он очень занят, подъедет к нам в течении 5 дней. А ещё посоветовал самостоятельно собрать номера свидетелей.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

— Что получается, чья-то собака искусала ребёнка и свободно продолжает гулять по деревне. Хозяева питомца не известны. Участковый приедет, когда освободится, в течении 5 дней. В каждом доме только на нашей улице по двое-четверо детей, а сколько их в квартале? Оперативности реагирования у служб нет. Что должно произойти, чтобы они приехали сразу, я не знаю.

— Когда я забирал младших детей из сада, встретил одну из женщин, которая отгоняла собаку. Она рассказала, что животное живёт в нашем квартале, на соседней улице. Женщина не выпускает на улицу своего малолетнего внука пока не убедится, что собака в вольере. Оказалось, во дворе напротив строят дом, а собаке соорудили вольер, но дверь в него всегда открыта. Несколько раз в неделю мать с дочкой приезжают её покормить, а потом выпускают.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

Дом и вольер, где жила собака, находятся на соседней улице

— Вечером того же дня я встретился с хозяйкой собаки. В разговоре женщина не стала отрицать, что это её собака. Она сказала, что питомца забрали из питомника, он после травмы, хромает. В городе псу места мало, а в деревне раздолье, и собака себя здесь лучше чувствует. На вопрос «Почему вы открываете вольер, когда вокруг дома нет забора?», хозяйка так и не ответила. Когда я рассказал, что её собака сегодня набросилась на мою дочку, она ответила «Ну, бывает. А что я сделаю?». Так же спокойно она отреагировала на заявление в милицию: «Значит, будем разбираться». Хозяйка собаки даже не поинтересовалась, что с ребёнком, нужна ли помощь.

— Вечером я ещё раз набрал Ольге Медведь. Она сказала, что сообщила о произошедшем в санстанцию и ЖКХ. Специалист службы по отлову животных сейчас в отпуске, сможет приехать не раньше понедельника. Участковый сказал, что очень постарается приехать в субботу вечером.

Вместе с Владимиром решили посмотреть на собаку. Когда подошли к дому, на территории которого жила собака, её там уже не было. Дверь в вольер была закрыта на кирпич. Не удалось встретиться и с участковым.

«Отгоняли две женщины» На 8-летнюю школьницу набросилась собака в Пинском районе

Прощаясь Владимир поинтересовался, где работает хороший детский психолог. После случившегося, дочка изменилась, меньше улыбается. Вместо блеска в глазах грусть и страх…

Согласно ст. 15.47 КоАП РБ «Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных» может быть вынесено предупреждение или штраф в размере от одной до пятнадцати базовых величин.

Если это нарушение повлекло причинение вреда здоровью людей или имуществу, то ответственность – штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

 
 
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  В субботу в редакцию Медиа-Полесья обратился житель агрогородка Плещицы Владимир. Дело в том, что утром в пятницу его старшую дочь искусала собака, но ни...
 
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