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В Барановичах водитель "Рено Логан" сбил мужчину на переходе
08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
6 июня в 22:45 в Барановичах на ул.Чернышевского, по предварительной информации
Пострадавший госпитализирован.
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6 июня в 22:45 в Барановичах на ул.Чернышевского, по предварительной информации ГАИ, 21-летний местный житель, управляя автомобилем "Рено Логан", совершил наезд на...
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