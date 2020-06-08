Генеральный директор минского «Динамо» рассказал о своей зарплате в клубе

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал в интервью «Хоккейной варке», как принял решение возглавить клуб, а также поведал о зарплатах руководителей в белорусском хоккее.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Несколько лет назад мне поступило предложение возглавить минское «Динамо», но я отказался, так как не хотел потерять то, что наработал за много лет в клубной школе. Через год-два поступило второе предложение. Я подумал, что все в жизни слишком комфортно, а я это состояние не люблю. Мне нужно преодолевать трудности, чего-то добиваться. Поэтому и согласился, хотя понимал, что там трындец.

Дмитрий Басков также рассказал, что изначально хотел привлекать в команду лучших молодых хоккеистов, а самое большое разногласие с Крэйгом Вудкрофтом у него было относительно Андрея Костицына. При этом гендиректор не рассказал, в чем именно была суть конфликта.

Говоря о зарплатах руководителей в белорусском хоккее, Дмитрий Басков отметил, что все они получают не более тысячи долларов. В том числе и он.

— Это регламентировано 383-м поставлением и касается не только чемпионата Беларуси, но и минского «Динамо». Если в КХЛ кто-то будет смотреть это видео, им будет смешно, потому что, навскидку, генменеджер «Магнитки» получал 40−50 тысяч долларов в месяц.

Я пришел в «Динамо» не получать деньги, а работать в хоккее. Это моя стихия. Не хочу искать какие-то хитрости, чтобы получать больше. Более того, сам попросил, чтобы все финансовые дела клуба были под жестким контролем.

Что касается зарплаты офисных сотрудников, то они формируются из денег, которые заработал клуб. И все они получают меньше директора.

Также Дмитрий Басков признался, что свои финансовые вопросы он закрыл с помощью удачных инвестиций в бизнес, которые сделал еще много лет назад.