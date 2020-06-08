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Российский телеканал заменил финальные титры "Брата-2" на кадры погромов в США
Источник материала: Партизан
Российский Первый телеканал заменил финальные титры художественного фильма Алексея Балабанова "Брат-2" на кадры погромов в США.
Произошло это вечером 7 июня. Фильм показали к 20-й годовщине его создания. Однако зрители вряд ли ждали такого финала. Кадры массовых беспорядков в Соединенных Штатах шли под песню "Гудбай, Америка" группы "Наутилус Помпилиус". Немало людей возмутилось этим в соцсетях, передает
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Российский Первый телеканал заменил финальные титры художественного фильма Алексея Балабанова "Брат-2" на кадры погромов в США.
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