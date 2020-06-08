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Шторм «Кристобаль» оставил без света несколько тысяч домов в США
Источник материала: ОНТ
Тропический шторм «Кристобаль» обрушился на побережье Луизианы и Флориды. Шквалистый ветер повредил крыши домов и линии электропередачи. Без света остались почти две тысячи семей.
Вода подтопила дороги. Синоптики предупреждают о разливе рек. Власти рекомендовали людям избегать подземных переходов и других мест, где могут скапливаться дождевые потоки. Ситуация усугубляется и тем, что в мае в этом регионе уже прошли обильные дожди. Сейчас шторм движется на север страны. В Новом Орлеане объявили о добровольной эвакуации граждан.
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Тропический шторм «Кристобаль» обрушился на побережье Луизианы и Флориды. Шквалистый ветер повредил крыши домов и линии электропередачи. Без света остались почти...
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