Шторм «Кристобаль» оставил без света несколько тысяч домов в США

Источник материала: ОНТ

Тропический шторм «Кристобаль» обрушился на побережье Луизианы и Флориды. Шквалистый ветер повредил крыши домов и линии электропередачи. Без света остались почти две тысячи семей.

Вода подтопила дороги. Синоптики предупреждают о разливе рек. Власти рекомендовали людям избегать подземных переходов и других мест, где могут скапливаться дождевые потоки. Ситуация усугубляется и тем, что в мае в этом регионе уже прошли обильные дожди. Сейчас шторм движется на север страны. В Новом Орлеане объявили о добровольной эвакуации граждан.

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