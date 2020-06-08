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Летние фотографии уже захватили Instagram спортсменок! Мы собрали для вас красоту

08.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За спиной первая неделя июня, а это значит — жаркая пора набирает обороты. Спортсменки уже вовсю постят летние фото и демонстрируют летящие платья и новые купальники. Добро пожаловать в подборку красоты от SPORT.TUT.BY.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила сезон тусовок на летних террасах открытым.


Фото из инстаграма Доротеи Вирер

А самая сексуальная серфингистка планеты Алана Бланшар поприветствовала тех, кто уже открыл купальный сезон. Вы, кстати, когда планируете присоединиться?


Фото из инстаграма Аланы Бланшар

Еще одна красавица — украинская дзюдоистка Дарья Билодид — не пожадничала и поделилась с подписчиками ярким летним снимком. А еще призналась, что очень ждала настоящего лета. Кто ж не ждал!


Фото из инстаграма Дарьи Билодид

Ее соотечественница теннисистка Елена Свитолина демонстрирует красоты и дразнит любителей путешествий, вынужденно находящихся на паузе.


Фото из инстаграма Елены Свитолиной

Впрочем, словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова поделилась лайфхаком, как не заскучать, пока границы закрыты. Она активно исследует красоты родной страны. Это фото, например, со словацкого СПА-курорта.


Фото из инстаграма Паулины Фиалковой

А белорусская грация Мелитина Станюта встречает лето в Минске в новом наряде (ну, а мы любуемся ее длинными и стройными ногами).


Фото из инстаграма Мелитины Станюты

Теннисистка Арина Соболенко тем временем приняла участие в фотосессии в образе «нежной белорусочки».


Фото из инстаграма Арины Соболенко

А вот ответка от ее коллеги Александры Саснович. Какой образ вам больше по душе?


Фото из инстаграма Александры Саснович

И очередная мудрость от гребчихи Марины Литвинчук: «Не важно, как медленно вы идете, если вы не останавливаетесь».


Фото из инстаграма Марины Литвинчук

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Теги: Минск
 
 
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