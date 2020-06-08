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Летние фотографии уже захватили Instagram спортсменок! Мы собрали для вас красоту
Источник материала: Tut.by
За спиной первая неделя июня, а это значит — жаркая пора набирает обороты. Спортсменки уже вовсю постят летние фото и демонстрируют летящие платья и новые купальники. Добро пожаловать в подборку красоты от SPORT.TUT.BY.
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер объявила сезон тусовок на летних террасах открытым.
А самая сексуальная серфингистка планеты Алана Бланшар поприветствовала тех, кто уже открыл купальный сезон. Вы, кстати, когда планируете присоединиться?
Еще одна красавица — украинская дзюдоистка Дарья Билодид — не пожадничала и поделилась с подписчиками ярким летним снимком. А еще призналась, что очень ждала настоящего лета. Кто ж не ждал!
Ее соотечественница теннисистка Елена Свитолина демонстрирует красоты и дразнит любителей путешествий, вынужденно находящихся на паузе.
Впрочем, словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова поделилась лайфхаком, как не заскучать, пока границы закрыты. Она активно исследует красоты родной страны. Это фото, например, со словацкого СПА-курорта.
А белорусская грация Мелитина Станюта встречает лето в Минске в новом наряде (ну, а мы любуемся ее длинными и стройными ногами).
Теннисистка Арина Соболенко тем временем приняла участие в фотосессии в образе «нежной белорусочки».
А вот ответка от ее коллеги Александры Саснович. Какой образ вам больше по душе?
И очередная мудрость от гребчихи Марины Литвинчук: «Не важно, как медленно вы идете, если вы не останавливаетесь».
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Спортсменки уже вовсю постят летние фото и демонстрируют летящие платья и новые купальники.
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