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Сезон НБА возобновится 31 июля
Источник материала: ОНТ
В НБА планируют возобновить сезон. Руководство ассоциации утвердило проект рестарта турнира, который был прерван 11 марта.
Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, а самой поздней датой завершения плей-офф запланировали 12 октября. Все матчи пройдут без зрителей и на одной арене – диснеевском комплексе в Орландо.
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В НБА планируют возобновить сезон. Руководство ассоциации утвердило проект рестарта турнира, который был прерван 11 марта. Регулярный чемпионат возобновится 31...
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