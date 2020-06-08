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Сезон НБА возобновится 31 июля

08.06.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон НБА возобновится 31 июля

В НБА планируют возобновить сезон. Руководство ассоциации утвердило проект рестарта турнира, который был прерван 11 марта. 

Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, а самой поздней датой завершения плей-офф запланировали 12 октября. Все матчи пройдут без зрителей и на одной арене – диснеевском комплексе в Орландо. 

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В НБА планируют возобновить сезон. Руководство ассоциации утвердило проект рестарта турнира, который был прерван 11 марта.  Регулярный чемпионат возобновится 31...
 
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