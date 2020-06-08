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Белорусский тренер, которая готовит гимнасток для сборной США: «Решила, что не хочу жить в стране, где по пути в спортивный зал встречаешь пьяных и грязных людей»

08.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер Наталья Климук, которая готовит гимнасток для сборной США, рассказал о причинах смены места жительства.

– Когда возникло желание эмигрировать за океан?

– Буду с вами откровенна. Руководство Советского Союза твердило, что наша страна самая сильная и замечательная, мы состояли в пионерских организациях, вступали в комсомол и были достойными гражданами своей страны. Но началась перестройка, и по телевизору стали показывать, что на Западе все не так, как нам рассказывали раньше. Оказалось, что люди там улыбаются, и жизнь там красивая. И я решила, что не хочу жить в стране, где нужно выстоять огромную очередь за куском творога, где в коридоре по пути в спортивный зал на Ангарской встречаешь пьяных и грязных людей…

Когда видишь другую сторону медали, то начинаешь сомневаться, правильная ли это страна для тебя, и нужно ли на нее тратить свои силы и энергию. Все это пришло ко мне не только через телевизор, но и через интересные книги, поездки, общение с людьми, которые уже бывали за рубежом и прекрасно понимали реалии жизни в «открытых» и «закрытых» государствах, – сказала Климук.
 
 
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Белорусский тренер Наталья Климук, которая готовит гимнасток для сборной США, рассказал о причинах смены места жительства.
 
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