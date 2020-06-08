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Отменен летний чемпионат мира по биатлону

08.06.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отменен летний чемпионат мира по биатлону

Крупные спортивные турниры продолжают тенденцию отмен: не будет летнего чемпионата мира по биатлону. 

Такое решение принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов. Турнир  должен был пройти в Рупольдинге с 19 по 23 августа. Конгресс биатлонного союза в Праге также перенесен с сентября на ноябрь. Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Месте в 2021 году.

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Крупные спортивные турниры продолжают тенденцию отмен: не будет летнего чемпионата мира по биатлону.  Такое решение принял исполнительный комитет Международного...
 
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