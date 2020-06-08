Отменен летний чемпионат мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Крупные спортивные турниры продолжают тенденцию отмен: не будет летнего чемпионата мира по биатлону.

Такое решение принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов. Турнир должен был пройти в Рупольдинге с 19 по 23 августа. Конгресс биатлонного союза в Праге также перенесен с сентября на ноябрь. Следующий летний чемпионат мира должен пройти в чешском Нове-Месте в 2021 году.

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