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Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения
Источник материала: СТВ
Новости мира. Новая Зеландия станет первой страной в мире, которая отказалась от всех карантинных ограничений. Впервые с конца февраля там не зафиксировано ни одного случая COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне этого в стране даже отменяется требование социального дистанцирования.
Всё больше стран возвращается к жизни до пандемии.
Нововведение вызвало волну критики и негодования. Некоторые считают, что эти меры нанесут серьёзный ущерб экономике, а также навредят и без того пострадавшему туризму. В связи с этим ряд авиакомпаний намерен направить в суд иск с требованием отменить карантинные ограничения. Поддержать авиаперевозчиков планируют около 500 предприятий страны.
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Новости мира. Новая Зеландия станет первой страной в мире, которая отказалась от всех карантинных ограничений. Впервые с конца февраля там не зафиксировано ни...
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