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Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения

08.06.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Новая Зеландия станет первой страной в мире, которая отказалась от всех карантинных ограничений. Впервые с конца февраля там не зафиксировано ни одного случая COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне этого в стране даже отменяется требование социального дистанцирования. 

Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения

Всё больше стран возвращается к жизни до пандемии.

Так, в Грузии возобновил работу гостиничный и ресторанный бизнес. Тем временем в Великобритании с 8 июня вводится обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. По прибытию туристы должны будут сообщить свой адрес и контакты.  

Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения

Нововведение вызвало волну критики и негодования. Некоторые считают, что эти меры нанесут серьёзный ущерб экономике, а также навредят и без того пострадавшему туризму. В связи с этим ряд авиакомпаний намерен направить в суд иск с требованием отменить карантинные ограничения. Поддержать авиаперевозчиков планируют около 500 предприятий страны.  

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Новости мира. Новая Зеландия станет первой страной в мире, которая отказалась от всех карантинных ограничений. Впервые с конца февраля там не зафиксировано ни...
 
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