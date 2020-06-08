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В Москве отменят пропуска и режим самоизоляции

08.06.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве отменят пропуска и режим самоизоляции

С 9 июня в Москве будет отменен режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, в последние несколько недель наметился и спад заболеваемости, число выписывающихся пациентов уже значительно превышает число поступающих.

Это значит, что все жители Москвы, включая тех, кто старше 65 лет или страдает от хронического заболевания, смогут без ограничений выходить на улицу, посещать общественные места и ездить по своим делам. 

При этом снятие ограничений будет проходить в три этапа. Так, с 9 июня возобновят свою работу парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, отменятся ограничения на работу каршеринга. Также деятельность в своем обычном режиме смогут возобновить научные институты и общественные организации, а театры и цирки смогут возобновить проведение репетиций. 

Второй этап снятия карантина намечен на 16 июня, когда будут сняты ограничения на плановые посещения стоматологов, возобновят работу библиотеки, выставки, музеи и зоопарки, а также организации предоставляющие услуги гражданам и юридическим лицам. Также возобновятся спортивные мероприятия, однако их проведение будет возможным только при условии заполненности трибун не более чем на 10%.Также с 16 июня работу смогут возобновить летние веранды заведений общественного питания, а уже через неделю – и стационарные заведения. 

На 23 июня также намечена отмена ограничений на работу бассейнов, фитнес-клубов и прочих физкультурно-оздоровительных комплексов. Также будут сняты ограничения на использование детских и спортивных площадок. 

Отмечается, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

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С 9 июня в Москве будет отменен режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Как отметил...
 
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