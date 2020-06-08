Самый высокий в мире пес установил новый рекорд

Источник материала: ОНТ

Немецкий дог по кличке Фредди, который живет в английском графстве Норфолк и считается самой высокой собакой в мире, установил новый рекорд, пишет Daily Mail.

Ему исполнилось восемь лет, и он вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса, став теперь самым старым догом на планете.

Фредди праздновал день рождения 17 мая, для него и его сестры Флер, которая родилась на несколько минут позже, хозяева устроили вечеринку с воздушными шарами и специальным тортом, который был украшен костями.

Также владельцы собак устроили им фотосессию.





Отмечается, что Фредди в первый раз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему росту (в холке он 1,035 метра). Теперь дог стал долгожителем. Представители Книги рекордов утверждают, что Фредди – самый старый представитель этой породы. Хозяева намерены подать запрос на официальное подтверждение этого статуса их питомца.

Фото: PAUL MICHAEL HUGHES/GWR

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