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Самый высокий в мире пес установил новый рекорд

08.06.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый высокий в мире пес установил новый рекорд

Немецкий дог по кличке Фредди, который живет в английском графстве Норфолк и считается самой высокой собакой в мире, установил новый рекорд, пишет Daily Mail.

Ему исполнилось восемь лет, и он вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса, став теперь самым старым догом на планете.

Фредди праздновал день рождения 17 мая, для него и его сестры Флер, которая родилась на несколько минут позже, хозяева устроили вечеринку с воздушными шарами и специальным тортом, который был украшен костями.

Также владельцы собак устроили им фотосессию.


Отмечается, что Фредди в первый раз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему росту (в холке он 1,035 метра). Теперь дог стал долгожителем. Представители Книги рекордов утверждают, что Фредди – самый старый представитель этой породы. Хозяева намерены подать запрос на официальное подтверждение этого статуса их питомца.

Фото: PAUL MICHAEL HUGHES/GWR 

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Немецкий дог по кличке Фредди, который живет в английском графстве Норфолк и считается самой высокой собакой в мире, установил новый рекорд, пишет Daily Mail. Ему...
 
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