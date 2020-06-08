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Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории

08.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный спортивный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин рассказал на своем YouTube-канале рассказал, какой игрок, по его мнению, является лучшим в истории российского футбола.


— Лучший футболист постсоветского периода в России — это, безусловно, Александр Мостовой. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, Мостовой успел показать себя еще в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал, но это потому, что карьера у него была очень успешной — не потребовалось это. И завершил он свою карьеру — как говорят, мог бы еще поиграть.

У Мостового были травмы, он пытался еще вернуться и даже поиграл в «Алавесе». Не то чтобы его мучили травмы — он был перфекционистом. Знаменитый случай, когда Мостовой ушел с поля, потому что команда играла плохо, подтверждает этот перфекционизм и некоторую инфантильность. И то, и другое при нем, в общем-то, осталось.

Точно так же он пытался найти себе работу после окончания карьеры. Приходил Мостовой как-то раз устраиваться в спортивные директора «Локомотива». И когда его спросили, кого бы он предложил рассмотреть на проблемную позицию в чемпионате России, Мостовой сказал: «Да вы знаете, я чемпионат России, честно говоря, практически и не смотрю». В этом отчасти весь Мостовой.


Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тем не менее он играл в главном российском амплуа — под нападающими. При этом мог исполнить любую роль в середине поля. Он был достаточно для этого мощен, сочетал в себе черты разыгрывающего, в лучшем представлении этого слова, и еще и атлета.

Когда-то уже зрелый Мостовой рассматривался «Ювентусом» в качестве подмены вдруг вылетевшему с серьезной травмой Алессандро Дель Пьеро. И этому никто не удивлялся. Потому что «Сельта» с Мостовым и Карпиным как раз примерно в это время выносила «Ювентус» в Кубке УЕФА. Но это так и не состоялось. Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения для своей карьеры. Возможно, потому, что он представлял собой первое поколение россиян в Европе. А второе и последующие уже, в общем-то, не задались, — сказал Уткин.

 
 
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Он играл в главном российском амплуа - под нападающими.
 
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