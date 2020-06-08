ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БГК им. Мешкова новый игрок из России

08.06.2020 18:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В БГК им. Мешкова новый игрок из России

БГК имени Мешкова усиливает состав. Клуб из Бреста заключил контракт с полусредним сборной России Дмитрием Санталовым. 

Почти всю карьеру он провел в российском клубе «Чеховские медведи». Санталов шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок и столько же – Суперкубок. В завершившемся сезоне Лиги чемпионов он забрасывал во всех 10 матчах. 38 голов – это лучший результат в команде. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БГК имени Мешкова усиливает состав. Клуб из Бреста заключил контракт с полусредним сборной России Дмитрием Санталовым.  Почти всю карьеру он провел в российском...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чехии ливни привели к наводнениям, потоки воды уносили машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика