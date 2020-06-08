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В БГК им. Мешкова новый игрок из России
Источник материала: ОНТ
БГК имени Мешкова усиливает состав. Клуб из Бреста заключил контракт с полусредним сборной России Дмитрием Санталовым.
Почти всю карьеру он провел в российском клубе «Чеховские медведи». Санталов шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок и столько же – Суперкубок. В завершившемся сезоне Лиги чемпионов он забрасывал во всех 10 матчах. 38 голов – это лучший результат в команде.
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БГК имени Мешкова усиливает состав. Клуб из Бреста заключил контракт с полусредним сборной России Дмитрием Санталовым. Почти всю карьеру он провел в российском...
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