В БГК им. Мешкова новый игрок из России

Источник материала: ОНТ

БГК имени Мешкова усиливает состав. Клуб из Бреста заключил контракт с полусредним сборной России Дмитрием Санталовым.

Почти всю карьеру он провел в российском клубе «Чеховские медведи». Санталов шесть раз становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок и столько же – Суперкубок. В завершившемся сезоне Лиги чемпионов он забрасывал во всех 10 матчах. 38 голов – это лучший результат в команде.

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