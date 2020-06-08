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Форвард Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси

08.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард гродненского "Немана" Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола


Зоран Марушич. Фото ФК "Неман"

Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом победном поединке с мозырской "Славией" (3:1) 26-летний серб был лидером атак гродненской дружины, забив все три гола.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван нападающий брестского "Динамо" Павел Савицкий.

До этого лучшими признавались Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик и Луис Велозу ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Мельников и Михаил Барановский ("Славия", Мозырь), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Денис Панкратов ("Слуцк") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 26 очков, на два балла меньше у футболистов "Шахтера", по 22 очка у "Энергетика-БГУ" и "Торпедо-БелАЗа".

Матчи 13-го тура 30-го чемпионата Беларуси запланированы на 12-14 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Форвард гродненского "Немана" Зоран Марушич признан лучшим игроком 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола
 
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